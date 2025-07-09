https://ria.ru/20250709/krushenie-2028145806.html

ЕСПЧ признал Россию ответственной за крушение MH17 в Донбассе

ЕСПЧ признал Россию ответственной за крушение MH17 в Донбассе - РИА Новости, 09.07.2025

ЕСПЧ признал Россию ответственной за крушение MH17 в Донбассе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), решения которого Россия считает ничтожными и не признает, в среду признал РФ ответственной за крушение рейса MH17 в... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T14:46:00+03:00

2025-07-09T14:46:00+03:00

2025-07-09T14:46:00+03:00

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ГААГА, 9 июл - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), решения которого Россия считает ничтожными и не признает, в среду признал РФ ответственной за крушение рейса MH17 в Донбассе, несмотря на приводимый ранее доводы в пользу виновности киевского режима в гибели лайнера и людей на борту. ЕСПЧ во вторник вынес решение по иску Нидерландов и Украины против России, который касается событий на востоке Украины с 2014 года, включая крушение рейса MH17. "Суд единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 2 Конвенции в ее материально-правовом аспекте в отношении удара по самолету рейса MH17", - объявил председатель Европейского суда по правам человека Маттиас Гийомар, зачитывая вердикт. Трансляция велась на Youtube-канале ЕСПЧ. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не собирается выполнять решения Европейского суда по правам человека по жалобам Украины и Нидерландов на действия Москвы, так как считает их ничтожными. Европейский суд по правам человека начал рассмотрение совместной жалобы Нидерландов и Украины в адрес России 26 января 2022 года. Спустя год - 25 января 2023 года - суд в Страсбурге признал этот иск частично приемлемым. Летом 2023 года ЕСПЧ отклонил жалобу РФ против Украины, в том числе касающуюся крушения рейса MH17 на востоке Украины, объяснив это тем, что Москва якобы не ответила на многочисленные запросы суда. В жалобе, поданной Россией в ЕСПЧ, заявлялось, что Украина несет ответственность за гибель пассажиров рейса MH17, который потерпел крушение 17 июля 2014 года, так как страна не закрыла свое воздушное пространство. В иске также шла речь о нарушениях прав человека на Украине с 2014 года, в том числе убийствах, похищениях, насильственном перемещении, вмешательстве при голосовании, ограничениях на использование русского языка и нападениях на российские посольства и консульства. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. В ноябре 2022 года в Нидерландах завершился после двух с половиной лет процесс по делу о крушении рейса MH17. Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова, невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР. Замгенпрокурора России Николай Винниченко сообщал РИА Новости о том, что РФ передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Старший помощник генпрокурора РФ, представитель России при рассмотрении советом ИКАО споров "Австралия и Нидерланды против России" и "Россия против 37 государств-членов ИКАО" Денис Грунис сообщил, что Россия предоставила совету все доказательства непричастности к крушению борта MH17, несмотря на то что совет не имеет компетенции рассматривать этот вопрос. Российская сторона обращала внимание, что следственная группа по МН17 полагается на непроверенные источники, игнорируя неопровержимые доказательства, предоставленные РФ. Так, в ходе судебного процесса в Нидерландах судья Дагмар Костер заявлял, что выводы следствия о том, что ЗРК "Бук" был доставлен из России и затем перевезен обратно, основаны на украинских фото- и видеоматериалах. Он также сообщал, что следствие просмотрело более 500 видео и фото "Бука", "найденные в Интернете". При этом в министерстве обороны РФ указывали на фальсификации в видеозаписях. Как заявляли в оборонном ведомстве в 2018 году, следствие делает выводы на основании изображений из соцсетей, "подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами графического редактирования". Так, например, видео о передвижении якобы российского "Бука", которым был сбит лайнер, по территории Украины – это анимация, сделанная на основе одиночной фотографии. При этом фото- или видеоматериалами предполагаемого пуска ракеты следствие не располагает. В июле 2024 года посольство России в Нидерландах заявляло о том, что "не поддается объяснению, почему за прошедшие десять лет так и не было задано ни одного вопроса Украине", которая отказалась предоставить данные радаров и записи переговоров наземных служб слежения за полетами, не смогла объяснить, куда исчезли работавшие в тот день украинские диспетчеры, которые могли бы пролить свет на обстоятельства трагедии.

https://ria.ru/20250709/zhaloby-2028119479.html

https://ria.ru/20250513/peskov-2016659769.html

https://ria.ru/20240717/krushenie-1959742511.html

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в мире, россия, украина, нидерланды, дмитрий песков, николай винниченко, европейский суд по правам человека (еспч), международная организация гражданской авиации, европейский суд