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Первого замглавы мэра Красноярска доставили на допрос как свидетеля - РИА Новости, 09.07.2025
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06:51 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/krasnoyarsk-2028062271.html
Первого замглавы мэра Красноярска доставили на допрос как свидетеля
Первого замглавы мэра Красноярска доставили на допрос как свидетеля - РИА Новости, 09.07.2025
Первого замглавы мэра Красноярска доставили на допрос как свидетеля
Первый заместитель мэра Красноярска Александр Мацак проходит свидетелем по одному из уголовных дел, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T06:51:00+03:00
2025-07-09T06:51:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 9 июл – РИА Новости. Первый заместитель мэра Красноярска Александр Мацак проходит свидетелем по одному из уголовных дел, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "По имеющейся информации, он (Александр Мацак – ред.) стал свидетелем по возбужденному уголовному делу и доставлен для допроса", - сказал собеседник, не уточнив по какому именно уголовному делу, при этом отметив, что оно связано с одним из подразделений городской администрации. Ранее Telegram-канал KrasMash сообщил о задержании первого заместителя главы Красноярска Александра Мацака. По информации канала, его подозревают в махинациях, связанных с ремонтом дорог. Правоохранительные органы не подтвердили РИА Новости сообщения о задержании Мацака. В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщили РИА Новости, что не задерживали Мацака, уточнив, что нет абсолютно никакой информации по задержанию. В управлении ФСБ по краю также ответили, что не причастны к описываемым событиям. В краевом главке МВД сообщили РИА Новости, что не владеют информацией.
https://ria.ru/20250703/delo-2026856081.html
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происшествия, красноярск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Красноярск, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Первого замглавы мэра Красноярска доставили на допрос как свидетеля

Заммэра Красноярска Мацак проходит свидетелем по одному из уголовных дел

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 9 июл – РИА Новости. Первый заместитель мэра Красноярска Александр Мацак проходит свидетелем по одному из уголовных дел, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"По имеющейся информации, он (Александр Мацак – ред.) стал свидетелем по возбужденному уголовному делу и доставлен для допроса", - сказал собеседник, не уточнив по какому именно уголовному делу, при этом отметив, что оно связано с одним из подразделений городской администрации.
Роман Гольдман - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
На красноярского экс-депутата Гольдмана завели новое дело
3 июля, 05:49
Ранее Telegram-канал KrasMash сообщил о задержании первого заместителя главы Красноярска Александра Мацака. По информации канала, его подозревают в махинациях, связанных с ремонтом дорог. Правоохранительные органы не подтвердили РИА Новости сообщения о задержании Мацака.
В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщили РИА Новости, что не задерживали Мацака, уточнив, что нет абсолютно никакой информации по задержанию. В управлении ФСБ по краю также ответили, что не причастны к описываемым событиям. В краевом главке МВД сообщили РИА Новости, что не владеют информацией.
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Мэра Красноярска задержали
9 июня, 05:14
 
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