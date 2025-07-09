https://ria.ru/20250709/krasnoyarsk-2028062271.html

Первого замглавы мэра Красноярска доставили на допрос как свидетеля

Первого замглавы мэра Красноярска доставили на допрос как свидетеля - РИА Новости, 09.07.2025

Первого замглавы мэра Красноярска доставили на допрос как свидетеля

Первый заместитель мэра Красноярска Александр Мацак проходит свидетелем по одному из уголовных дел, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T06:51:00+03:00

2025-07-09T06:51:00+03:00

2025-07-09T06:51:00+03:00

происшествия

красноярск

россия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938143071_33:0:3674:2048_1920x0_80_0_0_1be2a4e6f1dceffca49500d387e03a45.jpg

КРАСНОЯРСК, 9 июл – РИА Новости. Первый заместитель мэра Красноярска Александр Мацак проходит свидетелем по одному из уголовных дел, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "По имеющейся информации, он (Александр Мацак – ред.) стал свидетелем по возбужденному уголовному делу и доставлен для допроса", - сказал собеседник, не уточнив по какому именно уголовному делу, при этом отметив, что оно связано с одним из подразделений городской администрации. Ранее Telegram-канал KrasMash сообщил о задержании первого заместителя главы Красноярска Александра Мацака. По информации канала, его подозревают в махинациях, связанных с ремонтом дорог. Правоохранительные органы не подтвердили РИА Новости сообщения о задержании Мацака. В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщили РИА Новости, что не задерживали Мацака, уточнив, что нет абсолютно никакой информации по задержанию. В управлении ФСБ по краю также ответили, что не причастны к описываемым событиям. В краевом главке МВД сообщили РИА Новости, что не владеют информацией.

https://ria.ru/20250703/delo-2026856081.html

https://ria.ru/20250609/krasnoyarsk-2021697495.html

красноярск

россия

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)