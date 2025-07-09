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"Иль Де Ботэ" сократит доставку в регионах России до двух дней

"Иль Де Ботэ" сократит доставку в регионах России до двух дней - РИА Новости, 09.07.2025

"Иль Де Ботэ" сократит доставку в регионах России до двух дней

Сетевой ретейлер "Иль Де Ботэ" запускает новую логистическую модель, позволяющую доставлять заказы клиентам в регионах России в течение 1–2 дней — вместо... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:10:00+03:00

2025-07-09T17:10:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости.Сетевой ретейлер "Иль Де Ботэ" запускает новую логистическую модель, позволяющую доставлять заказы клиентам в регионах России в течение 1–2 дней — вместо прежних пяти и более, сообщает пресс-служба компании.Речь идет о городах, где ранее сроки ожидания становились сдерживающим фактором в онлайн-покупках. Новый подход стал возможен благодаря развитию сети магазинов и внедрению омниканальных решений.Как отмечают в компании, первые пять хабов ускоренной доставки уже работают на базе магазинов в крупных федеральных округах. Владивосток обслуживает Дальний Восток, Кемерово — Сибирь, Тюмень — Урал, Краснодар — Юг, Пятигорск — Северный Кавказ. До конца лета компания планирует открыть дополнительные каналы доставки в Приволжском и Северо-Западном округах — там, где, по словам представителей ретейла, особенно остро чувствуется запрос со стороны клиентов."Разрабатывая это логистическое решение, мы опирались на реальные запросы покупателей и аналитику по регионам. Мы видим, что интерес к бьюти-продуктам высок, а доступ к ним в регионах — до сих пор затруднен. Мы хотим это изменить", — рассказал акционер и глава компании "Иль Де Ботэ" Евгений Дроздов.Компания, имея 65 магазинов в 25 городах России от Калининграда до Владивостока, активно выстраивает омниканальную стратегию. Сегодня клиент может заказать товар в приложении, забрать его в магазине или получить доставку в течение трех часов."Как инновационный ретейлер мы соответствуем тренду на скорость и доступность", — подчеркивают в компании.Несмотря на высокую долю онлайн-продаж, "Иль Де Ботэ" продолжает укреплять и офлайн-присутствие. За последние годы открыто восемь новых магазинов, в том числе знаковый десятый в Санкт-Петербурге — в ТЦ "Охта-Молл". В 2025 году открыт магазин на Арбате, а уже осенью компания планирует запуск новой точки на севере Москвы.Важной частью омниканальной стратегии стало развитие офлайн-формата "Театр красоты" — это более 2 тысяч мероприятий в месяц в магазинах по всей стране. В их числе — мастер-классы, презентации брендов, лайфстайл-активности, направленные на живое взаимодействие с клиентом."Мы продаем не товары первой необходимости, а продукты, которые позволяют почувствовать уверенность, найти баланс, обрести вдохновение, стать сильнее, стать другим. И именно эмоциональная составляющая становится тем, что выделяет нас на фоне онлайн-маркетплейсов", — добавляют в "Иль Де Ботэ".Таким образом, компания стремится не просто обеспечить доступность бьюти-товаров по всей стране, но и сформировать новое пространство, где технологии сочетаются с человеческим взаимодействием. Ретейл делает ставку на индивидуальный подход — и доставку, и эмоции — в кратчайшие сроки.Реклама, АО "ИЛЬ ДЕ БОТЭ", ОГРН 1027700292938, 115054, г.Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.3, эт.6, пом.I, ком.24, erid: F7NfYUJCUneTRxkt6gU7

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