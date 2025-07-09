https://ria.ru/20250709/kishinev-2028165289.html

Кишинев отказывается от диалога с ПМР, заявил глава МИД республики

Кишинев отказывается от диалога с ПМР, заявил глава МИД республики - РИА Новости, 09.07.2025

Кишинев отказывается от диалога с ПМР, заявил глава МИД республики

Глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии по-прежнему отказываются от общения с Приднестровьем. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T16:05:00+03:00

2025-07-09T16:05:00+03:00

2025-07-09T16:05:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии по-прежнему отказываются от общения с Приднестровьем. "Кишинев по-прежнему отказывается от конструктивного общения с Приднестровьем, а международные посредники не настаивают на возобновлении устойчивой работы диалоговых механизмов в соответствии с Принципами и процедурами переговорного процесса", - сказал Игнатьев в ходе встречи со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Ленком. Игнатьев заявил, что полноценный диалог крайне востребован и необходим для того, чтобы избегать негативных сценариев и рисков, а также для решения вопросов, связанных с защитой прав человека, поскольку во главу угла всегда должны ставиться интересы людей. Он раскритиковал молдавскую сторону за выход из джентльменской договоренности о свободе передвижения должностных лиц, принятие т.н. "закона о сепаратизме" и целый ряд допущенных официальными лицами Молдавии в последнее время агрессивных и провокационных заявлений против Приднестровья. "Диалог не должен быть увязан с внутриполитическими электоральными календарями одной из сторон, а для эффективной работы экспертных (рабочих) групп нужна политическая воля, иначе даже вырабатываемые на этом техническом уровне решения не претворяются в жизнь", - сказал Игнатьев. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.

https://ria.ru/20250709/partija-2028150852.html

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в мире, молдавия, кишинев, ссср, виталий игнатьев, обсе