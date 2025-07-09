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В Киеве прогремел новый взрыв
В Киеве прогремел новый взрыв - РИА Новости, 09.07.2025
В Киеве прогремел новый взрыв
Новый взрыв прогремел в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T00:07:00+03:00
2025-07-09T00:07:00+03:00
2025-07-09T00:18:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua"."Взрыв в Киеве", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги.Во вторник вечером украинское агентство УНИАН уже сообщало о взрывах в Киеве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250708/zelenskiy-2027954904.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремел новый взрыв
В Киеве после воздушной тревоги прогремел новый взрыв