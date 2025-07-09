https://ria.ru/20250709/khinshteyn-2028106457.html

Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ по Курску

Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ по Курску - РИА Новости, 09.07.2025

Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ по Курску

Медики зафиксировали тяжелые ранения у трех человек, пострадавших в результате атаки ВСУ на Курск, сообщил в среду временно исполняющий обязанности губернатора... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T11:42:00+03:00

2025-07-09T11:42:00+03:00

2025-07-09T11:42:00+03:00

происшествия

курск

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Медики зафиксировали тяжелые ранения у трех человек, пострадавших в результате атаки ВСУ на Курск, сообщил в среду временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Шесть человек, пострадавших в результате атаки ВСУ на Курск, были доставлены в Курскую областную больницу... После обследования медики определили тяжелое состояние у троих раненых, включая ребенка. Люди готовились к операциям, которые, к счастью, прошли успешно!" — сообщил он.Хинштейн также добавил, что один из пострадавших, пятилетний ребенок, защитил свою мать собой. "У него серьезные ожоги, и в настоящий момент он находится в реанимации. Мы планируем перевести ребенка вместе с его мамой в Москву", — отметил врио губернатора. Во вторник ВСУ атаковали пляж "Городской" в Курске, в результате чего три человека погибли.

https://ria.ru/20250709/ataki-2028085743.html

курск

курская область

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Максим Зубков

происшествия, курск, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины