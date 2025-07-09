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Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ по Курску - РИА Новости, 09.07.2025
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11:42 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/khinshteyn-2028106457.html
Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ по Курску
Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ по Курску - РИА Новости, 09.07.2025
Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ по Курску
Медики зафиксировали тяжелые ранения у трех человек, пострадавших в результате атаки ВСУ на Курск, сообщил в среду временно исполняющий обязанности губернатора... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:42:00+03:00
2025-07-09T11:42:00+03:00
происшествия
курск
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Медики зафиксировали тяжелые ранения у трех человек, пострадавших в результате атаки ВСУ на Курск, сообщил в среду временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Шесть человек, пострадавших в результате атаки ВСУ на Курск, были доставлены в Курскую областную больницу... После обследования медики определили тяжелое состояние у троих раненых, включая ребенка. Люди готовились к операциям, которые, к счастью, прошли успешно!" — сообщил он.Хинштейн также добавил, что один из пострадавших, пятилетний ребенок, защитил свою мать собой. "У него серьезные ожоги, и в настоящий момент он находится в реанимации. Мы планируем перевести ребенка вместе с его мамой в Москву", — отметил врио губернатора. Во вторник ВСУ атаковали пляж "Городской" в Курске, в результате чего три человека погибли.
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происшествия, курск, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Курск, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ по Курску

Хинштейн: трое раненных при атаке ВСУ на Курск находятся в тяжелом состоянии

© пресс-служба врио губернатора Курской областиВрио губернатора Курской области Александр Хинштейн навестил пострадавших при атаке ВСУ в Курске. Кадр видео
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн навестил пострадавших при атаке ВСУ в Курске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© пресс-служба врио губернатора Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн навестил пострадавших при атаке ВСУ в Курске. Кадр видео
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Медики зафиксировали тяжелые ранения у трех человек, пострадавших в результате атаки ВСУ на Курск, сообщил в среду временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Шесть человек, пострадавших в результате атаки ВСУ на Курск, были доставлены в Курскую областную больницу... После обследования медики определили тяжелое состояние у троих раненых, включая ребенка. Люди готовились к операциям, которые, к счастью, прошли успешно!" — сообщил он.
Хинштейн также добавил, что один из пострадавших, пятилетний ребенок, защитил свою мать собой.
"У него серьезные ожоги, и в настоящий момент он находится в реанимации. Мы планируем перевести ребенка вместе с его мамой в Москву", — отметил врио губернатора.
Во вторник ВСУ атаковали пляж "Городской" в Курске, в результате чего три человека погибли.
Следственные действия по делу о теракте из-за атак ВСУ на городской пляж в Курске и Рыльскую больницу - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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10:22
 
ПроисшествияКурскКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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