В Харькове прогремел взрыв
В Харькове после воздушной тревоги прогремел взрыв
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"Взрыв в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Позднее украинский 24-й телеканал сообщил о повторной серии взрывов в Харькове. По утверждению телеканала, в городе всего прозвучало пять взрывов.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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