https://ria.ru/20250709/kaluga-2028056105.html
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения - РИА Новости, 09.07.2025
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T05:07:00+03:00
2025-07-09T05:07:00+03:00
2025-07-09T05:07:00+03:00
калуга
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. "Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он. Кореняко добавил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250709/sheremetevo-2028051811.html
калуга
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Калуга, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов