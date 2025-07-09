Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром
Глава МИД Италии Таяни назвал себя самым невезучим министром в истории страны
© AP Photo / Andrew MedichiniАнтонио Таяни
© AP Photo / Andrew Medichini
Антонио Таяни. Архивное фото
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РИМ, 9 июл - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни пожаловался на обилие работы из-за множества международных событий, назвав себя самым невезучим министром в истории.
Во вторник он опоздал на мероприятие в палате депутатов национального парламента и извинился перед его участниками.
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"Прошу прощения за задержку, но, к сожалению, день выдался тяжёлым... Я самый невезучий министр иностранных дел в истории. Постоянно что-то происходит, две войны, еще одна торговая… я извиняюсь", - сказал министр, чье выступление транслировалось на сайте палаты.
Нынешний Совет министров под руководством Джорджи Мелони вступил в должность в октябре 2022 года. Он уже занимает пятую строчку в рейтинге самых долго живущих правительств в истории итальянской республики. На первой строчке политических долгожителей находится второй состав правительства Сильвио Берлускони, находившийся у власти с 2001 по 2005 годы.
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