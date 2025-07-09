https://ria.ru/20250709/italiya-2028161177.html

Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром

Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром - РИА Новости, 09.07.2025

Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни пожаловался на обилие работы из-за множества международных событий, назвав себя самым невезучим министром в... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T15:47:00+03:00

2025-07-09T15:47:00+03:00

2025-07-09T15:47:00+03:00

в мире

антонио таяни

джорджа мелони

сильвио берлускони

мид италии

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РИМ, 9 июл - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни пожаловался на обилие работы из-за множества международных событий, назвав себя самым невезучим министром в истории. Во вторник он опоздал на мероприятие в палате депутатов национального парламента и извинился перед его участниками. "Прошу прощения за задержку, но, к сожалению, день выдался тяжёлым... Я самый невезучий министр иностранных дел в истории. Постоянно что-то происходит, две войны, еще одна торговая… я извиняюсь", - сказал министр, чье выступление транслировалось на сайте палаты. Нынешний Совет министров под руководством Джорджи Мелони вступил в должность в октябре 2022 года. Он уже занимает пятую строчку в рейтинге самых долго живущих правительств в истории итальянской республики. На первой строчке политических долгожителей находится второй состав правительства Сильвио Берлускони, находившийся у власти с 2001 по 2005 годы.

https://ria.ru/20240903/meloni-1970110275.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, антонио таяни, джорджа мелони, сильвио берлускони, мид италии