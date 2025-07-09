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Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром - РИА Новости, 09.07.2025
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15:47 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/italiya-2028161177.html
Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром
Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром - РИА Новости, 09.07.2025
Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни пожаловался на обилие работы из-за множества международных событий, назвав себя самым невезучим министром в... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T15:47:00+03:00
2025-07-09T15:47:00+03:00
в мире
антонио таяни
джорджа мелони
сильвио берлускони
мид италии
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РИМ, 9 июл - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни пожаловался на обилие работы из-за множества международных событий, назвав себя самым невезучим министром в истории. Во вторник он опоздал на мероприятие в палате депутатов национального парламента и извинился перед его участниками. "Прошу прощения за задержку, но, к сожалению, день выдался тяжёлым... Я самый невезучий министр иностранных дел в истории. Постоянно что-то происходит, две войны, еще одна торговая… я извиняюсь", - сказал министр, чье выступление транслировалось на сайте палаты. Нынешний Совет министров под руководством Джорджи Мелони вступил в должность в октябре 2022 года. Он уже занимает пятую строчку в рейтинге самых долго живущих правительств в истории итальянской республики. На первой строчке политических долгожителей находится второй состав правительства Сильвио Берлускони, находившийся у власти с 2001 по 2005 годы.
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в мире, антонио таяни, джорджа мелони, сильвио берлускони, мид италии
В мире, Антонио Таяни, Джорджа Мелони, Сильвио Берлускони, МИД Италии
Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром

Глава МИД Италии Таяни назвал себя самым невезучим министром в истории страны

© AP Photo / Andrew MedichiniАнтонио Таяни
Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Антонио Таяни. Архивное фото
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РИМ, 9 июл - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни пожаловался на обилие работы из-за множества международных событий, назвав себя самым невезучим министром в истории.
Во вторник он опоздал на мероприятие в палате депутатов национального парламента и извинился перед его участниками.
«
"Прошу прощения за задержку, но, к сожалению, день выдался тяжёлым... Я самый невезучий министр иностранных дел в истории. Постоянно что-то происходит, две войны, еще одна торговая… я извиняюсь", - сказал министр, чье выступление транслировалось на сайте палаты.
Нынешний Совет министров под руководством Джорджи Мелони вступил в должность в октябре 2022 года. Он уже занимает пятую строчку в рейтинге самых долго живущих правительств в истории итальянской республики. На первой строчке политических долгожителей находится второй состав правительства Сильвио Берлускони, находившийся у власти с 2001 по 2005 годы.
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В миреАнтонио ТаяниДжорджа МелониСильвио БерлускониМИД Италии
 
 
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