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Фидан планирует поднять тему Украины на встрече АСЕАН, сообщил источник - РИА Новости, 09.07.2025
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21:55 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/istochnik-2028234759.html
Фидан планирует поднять тему Украины на встрече АСЕАН, сообщил источник
Фидан планирует поднять тему Украины на встрече АСЕАН, сообщил источник - РИА Новости, 09.07.2025
Фидан планирует поднять тему Украины на встрече АСЕАН, сообщил источник
Глава МИД Турции Хакан Фидан рассчитывает поднять тему конфликта на Украине в ходе своего выступления на встрече глав МИД АСЕАН в Малайзии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T21:55:00+03:00
2025-07-09T21:55:00+03:00
в мире
малайзия
украина
турция
хакан фидан
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АНКАРА, 9 июл – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан рассчитывает поднять тему конфликта на Украине в ходе своего выступления на встрече глав МИД АСЕАН в Малайзии, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. "Встреча министров иностранных дел стран АСЕАН пройдет в Куала-Лумпуре 8-11 июля 2025 года. Министр иностранных дел Хакан Фидан посетит Малайзию 10-11 июля 2025 года для участия в седьмой трехсторонней встрече Партнерства по секторальному диалогу (SDP) Турция-АСЕАН, которая пройдет на полях указанной встречи", - сообщил собеседник агентства. По словам собеседника агентства, Фидан в ходе своего выступления поднимет тему урегулирования конфликта на Украине, в Газе. Фидан также планирует провести двусторонние встречи на полях встречи АСЕАН. В состав АСЕАН входят Малайзия, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Бруней, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма. В качестве наблюдателя в состав регионального блока входит Восточный Тимор, который готовится стать 11-м полноправным членом АСЕАН. Диалоговыми партнерами АСЕАН являются Китай, Россия, США, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония, Южная Корея и ЕС. В рамках принятой в АСЕАН ежегодной ротации председательства в 2025 году председателем регионального блока является Малайзия.
https://ria.ru/20250708/turtsija-2027827417.html
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в мире, малайзия, украина, турция, хакан фидан, евросоюз
В мире, Малайзия, Украина, Турция, Хакан Фидан, Евросоюз
Фидан планирует поднять тему Украины на встрече АСЕАН, сообщил источник

Глава МИД Турции Фидан хочет поднять тему Украины на встрече АСЕАН в Малайзии

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 9 июл – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан рассчитывает поднять тему конфликта на Украине в ходе своего выступления на встрече глав МИД АСЕАН в Малайзии, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
«
"Встреча министров иностранных дел стран АСЕАН пройдет в Куала-Лумпуре 8-11 июля 2025 года. Министр иностранных дел Хакан Фидан посетит Малайзию 10-11 июля 2025 года для участия в седьмой трехсторонней встрече Партнерства по секторальному диалогу (SDP) Турция-АСЕАН, которая пройдет на полях указанной встречи", - сообщил собеседник агентства.
По словам собеседника агентства, Фидан в ходе своего выступления поднимет тему урегулирования конфликта на Украине, в Газе. Фидан также планирует провести двусторонние встречи на полях встречи АСЕАН.
В состав АСЕАН входят Малайзия, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Бруней, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма. В качестве наблюдателя в состав регионального блока входит Восточный Тимор, который готовится стать 11-м полноправным членом АСЕАН.
Диалоговыми партнерами АСЕАН являются Китай, Россия, США, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония, Южная Корея и ЕС. В рамках принятой в АСЕАН ежегодной ротации председательства в 2025 году председателем регионального блока является Малайзия.
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