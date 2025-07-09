https://ria.ru/20250709/istochnik-2028234759.html

Фидан планирует поднять тему Украины на встрече АСЕАН, сообщил источник

Фидан планирует поднять тему Украины на встрече АСЕАН, сообщил источник - РИА Новости, 09.07.2025

Фидан планирует поднять тему Украины на встрече АСЕАН, сообщил источник

Глава МИД Турции Хакан Фидан рассчитывает поднять тему конфликта на Украине в ходе своего выступления на встрече глав МИД АСЕАН в Малайзии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T21:55:00+03:00

2025-07-09T21:55:00+03:00

2025-07-09T21:55:00+03:00

в мире

малайзия

украина

турция

хакан фидан

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876914370_0:122:2048:1274_1920x0_80_0_0_c8bed13272f3baedb4e5955c8877fe05.jpg

АНКАРА, 9 июл – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан рассчитывает поднять тему конфликта на Украине в ходе своего выступления на встрече глав МИД АСЕАН в Малайзии, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. "Встреча министров иностранных дел стран АСЕАН пройдет в Куала-Лумпуре 8-11 июля 2025 года. Министр иностранных дел Хакан Фидан посетит Малайзию 10-11 июля 2025 года для участия в седьмой трехсторонней встрече Партнерства по секторальному диалогу (SDP) Турция-АСЕАН, которая пройдет на полях указанной встречи", - сообщил собеседник агентства. По словам собеседника агентства, Фидан в ходе своего выступления поднимет тему урегулирования конфликта на Украине, в Газе. Фидан также планирует провести двусторонние встречи на полях встречи АСЕАН. В состав АСЕАН входят Малайзия, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Бруней, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма. В качестве наблюдателя в состав регионального блока входит Восточный Тимор, который готовится стать 11-м полноправным членом АСЕАН. Диалоговыми партнерами АСЕАН являются Китай, Россия, США, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония, Южная Корея и ЕС. В рамках принятой в АСЕАН ежегодной ротации председательства в 2025 году председателем регионального блока является Малайзия.

https://ria.ru/20250708/turtsija-2027827417.html

малайзия

украина

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, малайзия, украина, турция, хакан фидан, евросоюз