https://ria.ru/20250709/harkov-2028046710.html

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 09.07.2025

В Харькове прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T02:06:00+03:00

2025-07-09T02:06:00+03:00

2025-07-09T02:06:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "Взрыв в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250708/zelenskiy-2027954904.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, харьков, украина, вооруженные силы украины