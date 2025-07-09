Гуцул обвинила судью по делу о продлении ее ареста в предвзятости
Гуцул: принимать решение о продлении домашнего ареста будет предвзятый судья
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 июл — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что рассматривать вопрос о продлении ей домашнего ареста 10 июля будет судья, чья предвзятость не вызывает сомнений даже у нейтральных наблюдателей.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок домашнего ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил его еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Ранее в среду адвокаты Гуцул запросили отвод судьи, однако просьба защиты была отклонена.
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"Сегодня ходатайство моих адвокатов об отводе судьи было отклонено, несмотря на все основания для этого. Решение суда подтвердило очевидное: правосудие в Молдове мертво. Дело о продлении меры пресечения мне — вновь будет рассматривать тот же судья, чья предвзятость не вызывает сомнений даже у нейтральных наблюдателей", - заявила Гуцул, чьи слова передают ее адвокаты.
По мнению главы Гагаузии, это ещё одно подтверждение того, что в Молдавии больше нет независимой судебной системы. "Судьи послушно исполняют политические заказы Майи Санду (президента Молдавии – ред.) и партии ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), превращаясь в инструмент политической расправы. Накануне парламентской кампании режим сворачивает все демократические свободы, затыкает рот инакомыслящим, преследует оппозицию и устраняет неудобных лидеров", - подчеркнула она.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.