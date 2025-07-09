https://ria.ru/20250709/gutsul-2028179033.html

Заседание суда по делу Гуцул продолжится 10 июля

Заседание суда по делу Гуцул продолжится 10 июля - РИА Новости, 09.07.2025

Заседание суда по делу Гуцул продолжится 10 июля

Судебное заседание по продлению домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул продолжится 10 июля, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Морару. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T16:52:00+03:00

2025-07-09T16:52:00+03:00

2025-07-09T16:59:00+03:00

в мире

задержание главы гагаузии гуцул

евгения гуцул

гагаузия

молдавия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026879384_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_bf9a4952cf01b4a6943ff1dd6b74cb49.jpg

КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Судебное заседание по продлению домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул продолжится 10 июля, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Морару.Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок домашнего ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. В среду собрались на митинг сторонники Гуцул у здания суда в Кишиневе, где рассматривается продление домашнего ареста руководителя региона."Судебное заседание продолжится 10 июля в 12.30 (совпадает с мск)", - сообщил адвокат.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250709/storonniki-2028139036.html

https://ria.ru/20250709/gutsul-2028129533.html

гагаузия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, задержание главы гагаузии гуцул, евгения гуцул, гагаузия, молдавия