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Заседание суда по делу Гуцул продолжится 10 июля - РИА Новости, 09.07.2025
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16:52 09.07.2025 (обновлено: 16:59 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/gutsul-2028179033.html
Заседание суда по делу Гуцул продолжится 10 июля
Заседание суда по делу Гуцул продолжится 10 июля - РИА Новости, 09.07.2025
Заседание суда по делу Гуцул продолжится 10 июля
Судебное заседание по продлению домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул продолжится 10 июля, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Морару. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:52:00+03:00
2025-07-09T16:59:00+03:00
в мире
задержание главы гагаузии гуцул
евгения гуцул
гагаузия
молдавия
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КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Судебное заседание по продлению домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул продолжится 10 июля, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Морару.Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок домашнего ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. В среду собрались на митинг сторонники Гуцул у здания суда в Кишиневе, где рассматривается продление домашнего ареста руководителя региона."Судебное заседание продолжится 10 июля в 12.30 (совпадает с мск)", - сообщил адвокат.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250709/storonniki-2028139036.html
https://ria.ru/20250709/gutsul-2028129533.html
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в мире, задержание главы гагаузии гуцул, евгения гуцул, гагаузия, молдавия
В мире, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Евгения Гуцул, Гагаузия, Молдавия
Заседание суда по делу Гуцул продолжится 10 июля

Заседание суда по продлению домашнего ареста Гуцул продолжится 10 июля

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Судебное заседание по продлению домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул продолжится 10 июля, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Морару.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок домашнего ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. В среду собрались на митинг сторонники Гуцул у здания суда в Кишиневе, где рассматривается продление домашнего ареста руководителя региона.
Пикет в поддержку главы Гагаузии у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Сторонники Гуцул пикетируют здание суда в Кишиневе
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"Судебное заседание продолжится 10 июля в 12.30 (совпадает с мск)", - сообщил адвокат.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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