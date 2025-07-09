Захарова назвала суд над Гуцул ярчайшим примером беспредела
Захарова: борьба с инакомыслием стала отличительной чертой режима Санду
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Суд против главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии является ярчайшим примером беспредела, борьба с инакомыслием стала отличительной чертой режима президента Молдавии Майи Санду, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Открытая борьба с инакомыслием, попрания основополагающих демократических норм, прав человека, да и вообще, элементарной законности, стали отличительными чертами режима Санду. При этом под удар обычно подпадают те, кто выступает за выстраивание, например, конструктивного диалога с Россией. Все это сопровождается бездоказательными обвинениями в наш адрес, в неких попытках вмешательства во внутренние дела Молдавии. А судебный процесс над, подчеркну, законно избранной главой Гагаузии Евгенией Гуцул является ярчайшим примером этого самого беспредела", - сказала Захарова на брифинге.
По словам Захаровой, по мере приближения запланированных на 28 сентября парламентских выборов в Молдавии, политика "закручивания гаек" под предлогом борьбы с выдуманной российской пропагандой только усилится.
Она подчеркнула, что международные структуры должны обратить внимание на происходящее в стране.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Против главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет.