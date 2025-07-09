https://ria.ru/20250709/frantsiya-2028151640.html

Лидер партии "Национальное объединение" высказался об обысках в бюро

Лидер партии "Национальное объединение" высказался об обысках в бюро - РИА Новости, 09.07.2025

Лидер партии "Национальное объединение" высказался об обысках в бюро

Обыски в бюро правой партии "Национальное объединение", прошедшие в среду в рамках расследования финансирования президентской кампании 2022 года Марин Ле Пен,... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T15:07:00+03:00

2025-07-09T15:07:00+03:00

2025-07-09T15:08:00+03:00

в мире

справки

париж

марин ле пен

евросоюз

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829357067_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a61cf838a551094412d4f77f39954add.jpg

ПАРИЖ, 9 июл - РИА Новости. Обыски в бюро правой партии "Национальное объединение", прошедшие в среду в рамках расследования финансирования президентской кампании 2022 года Марин Ле Пен, не имеют ничего общего с правосудием, это политическое дело, заявил лидер партии Жордан Барделла. "Это применение силы преследует лишь одну цель: устроить спектакль для новостных каналов, обыскать частную переписку ведущей оппозиционной партии и изъять все наши внутренние документы. Это не имеет ничего общего с правосудием, а целиком и полностью связано с политикой", - написал он в соцсети Х. Глава партии отметил, что подозрения в отношении кредиторов партии уже были расследованы Комиссией по счетам избирательных кампаний, указав на "расплывчатость обвинений". "Подозрение наших активистов, зачастую пожилых, честных и преданных своему делу, которые предоставляют кредиты "Национальному объединению" из-за отсутствия банка, готового это сделать, в "незаконной банковской деятельности" - это фарс", - заключил политик. Ранее в среду Барделла сообщил, что в бюро французской правой партии "Национальное объединение" прошли обыски, были изъяты документы и финансовые отчёты. В июле 2024 года Парижская прокуратура начала расследование против лидера парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен по подозрению в незаконном финансировании ее президентской кампании 2022 года. Расследование по статье "мошенничество, совершенное в отношении публичного лица, подделка документов и использование подделки" было начато после публикации доклада Национальной комиссии по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP) в отношении займов, предоставленных партии частными лицами. Это не является незаконной практикой, но подпадает под ряд ограничений. Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу CNCCFP Кристиана Шарпи, в последние годы "Национальное объединение" получило значительное число такого типа кредитов: 613 в 2021 году из 764, выданных всеми партиями, затем 425 в 2022 году (из 492) и ещё 96 в 2023 году (из 123). В общей сложности по состоянию на конец 2023 года у "Национального объединения" было более 20 миллионов евро невозвращенных займов от физических лиц, самый старый из которых был выдан в 2007 году. Если кредиты не будут погашены, комиссия по счетам избирательных кампаний будет расценивать их как пожертвования, что противоречит французскому избирательному кодексу. Ранее портал Euractiv со ссылкой на представителя прокуратуры сообщил, что прокуратура Евросоюза начала расследование сообщений о незаконном использовании средств ЕС со стороны ранее существовавшей в Европарламенте группы "Идентичность и демократия", куда входила французская партия "Национальное объединение". Газета Monde сообщала, что генеральная дирекция финансов Европейского парламента подготовила отчет, из которого следует, что группа "Идентичность и демократия", предположительно, незаконно использовала 4,3 миллиона евро из фонда ЕС, отчет вскоре будет передан Европейскому бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF). Суд Парижа 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании централизованной системы отмывания денег ЕП. Суд запретил ей и другим признанным виновными депутатам избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.

https://ria.ru/20250701/frantsiya-2026630024.html

https://ria.ru/20250629/lepen-2026143856.html

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, справки, париж, марин ле пен, евросоюз, европарламент