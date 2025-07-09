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Глава разведки Франции заявил, что не посещал Румынию до выборов

Глава разведки Франции заявил, что не посещал Румынию до выборов - РИА Новости, 09.07.2025

Глава разведки Франции заявил, что не посещал Румынию до выборов

Руководитель Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Николя Лернер заявил в интервью телеканалу LCI, что не посещал Румынию до президентских... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T01:59:00+03:00

2025-07-09T01:59:00+03:00

2025-07-09T01:59:00+03:00

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ПАРИЖ, 9 июл – РИА Новости. Руководитель Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Николя Лернер заявил в интервью телеканалу LCI, что не посещал Румынию до президентских выборов, опровергнув слова основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о вмешательстве Франции в выборы в стране. В интервью телеканалу LCI Лернер назвал "ложью" слова Дурова о просьбе блокировать ряд аккаунтов в Telegram. Он подтвердил, что встречался с Дуровым, но встреча носила "личный характер". "Я действительно встречался с Дуровым, чтобы поговорить о сотрудничестве службы разведки и сервиса зашифрованных сообщений, что для меня является вопросом безопасности. Дуров в конце встречи охарактеризовал ее как конструктивную и очень интересную", - сказал он. При этом Лернер посмеялся над сценарием, при котором он пришел бы к Дурову, "которого уважают за его позицию по вопросу свободы слова, со списком лиц и при первой же встрече попросил его блокировать кого-то". Лернер также заявил, что "никогда не ездил в Румынию в рамках своего мандата". В середине мая Дуров сообщал, что глава французской разведки Николя Лернер обращался к нему с просьбой заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии накануне президентских выборов, но бизнесмен ответил отказом. Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что президент Франции Эммануэль Макрон арестовал Дурова не для решения внутренних проблем страны, а чтобы управлять выборами в Румынии. Предприниматель был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Во Франции его подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. В августе его отпустили под залог, но запретили выезжать из страны.

https://ria.ru/20250519/frantsija-2017818175.html

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Дарья Буймова

в мире, румыния, франция, россия, павел дуров, мария захарова, эммануэль макрон, telegram