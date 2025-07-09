https://ria.ru/20250709/finlyandiya-2028055058.html
СМИ: в Финляндии санкции привели к росту торговли рублями без посредников
СМИ: в Финляндии санкции привели к росту торговли рублями без посредников - РИА Новости, 09.07.2025
СМИ: в Финляндии санкции привели к росту торговли рублями без посредников
пишет Iltalehti. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T04:40:00+03:00
2025-07-09T04:40:00+03:00
2025-07-09T05:25:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Санкции Финляндии против России спровоцировали там рост торговли рублями без посредников, особенно в торговых центрах, пишет Iltalehti.Весной 2022 года после начала СВО на Украине банковские переводы между двумя странами прекратились из-за введенных Хельсинки санкций.Это вызвало трудности у тех, кому нужно было переводить деньги, например, родственникам по другую сторону границы."В русскоязычном Telegram-канале <…> идет оживленная торговля рублями и евро. Здесь продавцы и покупатели рублей и евро, а иногда и украинских гривен, встречаются и договариваются об обмене валюты без банков и других посредников", — пишет издание.По его данным, там насчитывается порядка 24 тысяч пользователей со всей страны, при этом основная активность, согласно объявлениям, сосредоточена в Хельсинки и окрестностях.Как заявили представители финансовой разведки Финляндии, сделки по обмену валюты между гражданами не подлежат официальному мониторингу со стороны регулирующих органов.
https://ria.ru/20250626/ukraina-2025576118.html
https://ria.ru/20250608/finlyandiya-2021597921.html
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финляндия, хельсинки, россия
Финляндия, Хельсинки, Россия
СМИ: в Финляндии санкции привели к росту торговли рублями без посредников
Italehti: в Финляндии санкции против РФ привели к росту прямой торговли рублями