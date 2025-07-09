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В Москве пройдет арт-фестиваль "С чего начинается Родина?" - РИА Новости, 09.07.2025
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09:22 09.07.2025 (обновлено: 09:24 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/festival-2028071771.html
В Москве пройдет арт-фестиваль "С чего начинается Родина?"
В Москве пройдет арт-фестиваль "С чего начинается Родина?" - РИА Новости, 09.07.2025
В Москве пройдет арт-фестиваль "С чего начинается Родина?"
Международный арт-фестиваль "С чего начинается Родина?", приуроченный к 110-летию со дня рождения поэта-песенника Михаила Матусовского, пройдет в Москве на ВДНХ РИА Новости, 09.07.2025
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россия
лариса долина
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Международный арт-фестиваль "С чего начинается Родина?", приуроченный к 110-летию со дня рождения поэта-песенника Михаила Матусовского, пройдет в Москве на ВДНХ 15-16 июля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На ВДНХ в рамках "Лета в Москве" 15–16 июля пройдет Международный арт-фестиваль "С чего начинается Родина?". Он включает как концертную программу, так и конкурс художественных работ. Соорганизатором выступает Фонд поддержки одаренных детей и молодежи Игоря Сандлера при поддержке Президентского фонда культурных инициатив", - говорится в сообщении. Фестиваль "С чего начинается Родина?" приурочен к 110-летию со дня рождения поэта-песенника Михаила Матусовского. Его стихотворения, написанные в советский период, отражают любовь к стране и все нравственные идеалы, которые остаются актуальными и в наши дни. В зеленом театре выступят народная артистка России Лариса Долина, Этери Бериашвили и другие выдающиеся музыканты. Начало концертов в 20.00, вход свободный. Кроме того, гостей ждет демонстрация легендарных работ советского кинематографа в летнем кинотеатре-лектории ВДНХ. "Москвичи и туристы смогут посетить шатры на Главной аллее, каждый из которых оформлен в тематике одной из известных песен на стихи Михаила Матусовского... У павильона №1 "Центральный" можно познакомиться с выставкой, посвященной жизни и творчеству поэта-песенника. Организатором экспозиции выступает Российский национальный музей музыки. Кроме того, гостей ждут лекции и мастер-классы", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250628/vystavki-2025210426.html
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москва, россия, лариса долина, президентский фонд культурных инициатив, общество
Москва, Россия, Лариса Долина, Президентский фонд культурных инициатив, Общество
В Москве пройдет арт-фестиваль "С чего начинается Родина?"

Арт-фестиваль "С чего начинается Родина?" пройдет в Москве на ВДНХ 15-16 июля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВДНХ
ВДНХ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВДНХ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Международный арт-фестиваль "С чего начинается Родина?", приуроченный к 110-летию со дня рождения поэта-песенника Михаила Матусовского, пройдет в Москве на ВДНХ 15-16 июля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"На ВДНХ в рамках "Лета в Москве" 15–16 июля пройдет Международный арт-фестиваль "С чего начинается Родина?". Он включает как концертную программу, так и конкурс художественных работ. Соорганизатором выступает Фонд поддержки одаренных детей и молодежи Игоря Сандлера при поддержке Президентского фонда культурных инициатив", - говорится в сообщении.
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Фестиваль "С чего начинается Родина?" приурочен к 110-летию со дня рождения поэта-песенника Михаила Матусовского. Его стихотворения, написанные в советский период, отражают любовь к стране и все нравственные идеалы, которые остаются актуальными и в наши дни.
В зеленом театре выступят народная артистка России Лариса Долина, Этери Бериашвили и другие выдающиеся музыканты. Начало концертов в 20.00, вход свободный. Кроме того, гостей ждет демонстрация легендарных работ советского кинематографа в летнем кинотеатре-лектории ВДНХ.
"Москвичи и туристы смогут посетить шатры на Главной аллее, каждый из которых оформлен в тематике одной из известных песен на стихи Михаила Матусовского... У павильона №1 "Центральный" можно познакомиться с выставкой, посвященной жизни и творчеству поэта-песенника. Организатором экспозиции выступает Российский национальный музей музыки. Кроме того, гостей ждут лекции и мастер-классы", - добавляется в сообщении.
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