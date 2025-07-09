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В Москве пройдет арт-фестиваль "С чего начинается Родина?"

В Москве пройдет арт-фестиваль "С чего начинается Родина?" - РИА Новости, 09.07.2025

В Москве пройдет арт-фестиваль "С чего начинается Родина?"

Международный арт-фестиваль "С чего начинается Родина?", приуроченный к 110-летию со дня рождения поэта-песенника Михаила Матусовского, пройдет в Москве на ВДНХ РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T09:22:00+03:00

2025-07-09T09:22:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Международный арт-фестиваль "С чего начинается Родина?", приуроченный к 110-летию со дня рождения поэта-песенника Михаила Матусовского, пройдет в Москве на ВДНХ 15-16 июля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На ВДНХ в рамках "Лета в Москве" 15–16 июля пройдет Международный арт-фестиваль "С чего начинается Родина?". Он включает как концертную программу, так и конкурс художественных работ. Соорганизатором выступает Фонд поддержки одаренных детей и молодежи Игоря Сандлера при поддержке Президентского фонда культурных инициатив", - говорится в сообщении. Фестиваль "С чего начинается Родина?" приурочен к 110-летию со дня рождения поэта-песенника Михаила Матусовского. Его стихотворения, написанные в советский период, отражают любовь к стране и все нравственные идеалы, которые остаются актуальными и в наши дни. В зеленом театре выступят народная артистка России Лариса Долина, Этери Бериашвили и другие выдающиеся музыканты. Начало концертов в 20.00, вход свободный. Кроме того, гостей ждет демонстрация легендарных работ советского кинематографа в летнем кинотеатре-лектории ВДНХ. "Москвичи и туристы смогут посетить шатры на Главной аллее, каждый из которых оформлен в тематике одной из известных песен на стихи Михаила Матусовского... У павильона №1 "Центральный" можно познакомиться с выставкой, посвященной жизни и творчеству поэта-песенника. Организатором экспозиции выступает Российский национальный музей музыки. Кроме того, гостей ждут лекции и мастер-классы", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250628/vystavki-2025210426.html

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москва, россия, лариса долина, президентский фонд культурных инициатив, общество