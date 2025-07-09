https://ria.ru/20250709/evrosoyuz-2028045498.html

ЕС может выделить Украине сто миллиардов евро, пишут СМИ

ЕС может выделить Украине сто миллиардов евро, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2025

ЕС может выделить Украине сто миллиардов евро, пишут СМИ

Евросоюз может включить в проект своего бюджета 100 миллиардов евро для помощи Украине, они, предположительно, войдут в специальный фонд, передает агентство... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T01:46:00+03:00

2025-07-09T01:46:00+03:00

2025-07-09T01:46:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Евросоюз может включить в проект своего бюджета 100 миллиардов евро для помощи Украине, они, предположительно, войдут в специальный фонд, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. "ЕС рассматривает создание фонда в размере 100 миллиардов евро для поддержки Украины", - говорится в сообщении. По словам источников, эти средства могут войти в проект бюджета ЕС на семилетний период, начиная с 2028 года. Как отметили собеседники агентства, проект должны представить 16 июля, однако некоторые его детали могут опубликовать позднее. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил 7 мая, что ЕС и отдельные страны с 2022 года предоставили Украине помощь на 150 миллиардов евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250709/ukraina-2028043619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, валдис домбровскис, сергей лавров, евросоюз, нато