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Евраев: Ярославская область — в лидерах по увеличению турпотока в ЦФО - РИА Новости, 09.07.2025
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
18:21 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/evraev-2028204185.html
Евраев: Ярославская область — в лидерах по увеличению турпотока в ЦФО
Евраев: Ярославская область — в лидерах по увеличению турпотока в ЦФО - РИА Новости, 09.07.2025
Евраев: Ярославская область — в лидерах по увеличению турпотока в ЦФО
Ярославская область занимает лидирующие позиции в ЦФО по росту туристического потока, уступая лишь столице, Подмосковью и Тверской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T18:21:00+03:00
2025-07-09T18:21:00+03:00
ярославская область
ярославская область
новости - туризм
московская область (подмосковье)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
михаил евраев
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ярославская область занимает лидирующие позиции в ЦФО по росту туристического потока, уступая лишь столице, Подмосковью и Тверской области, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. По данным Росстата, которые приводит пресс-служба облправительства, за первое полугодие количество посещений Ярославской области выросло на 6,4%, гости совершили более 425 тысяч поездок, что на 25 тысяч больше, чем в аналогичный период прошлого года. "Регион уверенно наращивает динамику турпотока. Продолжим работу по развитию туризма, чтобы еще больше людей выбирали регион для посещений, инвествложений и постоянного места жительства", - приводятся в сообщении слова Евраева. Он отметил, что развитие туризма напрямую влияет на рост налоговых доходов. Так, поступления в бюджет за первое полугодие 2025 года увеличились в 2,2 раза. Регион получил дополнительно почти 100 миллионов рублей. Еще почти 500 миллионов рублей привлекли по профильным нацпроектам и госпрограммам в сфере туризма. Кроме того, рост турпотока влечет за собой и повышение спроса на жилье. За первое полугодие рынок арендной недвижимости прибавил 30% с пиком спроса на выходные и праздники. По краткосрочному бронированию жилья Ярославская область возглавила рейтинг регионов ЦФО. "Путешественники все чаще выбирают российские направления. Города "Золотого кольца" – в числе наиболее популярных. Наш регион привлекает туристов не только своей богатой историей, но и комфортной инфраструктурой, разнообразием экскурсий и событийным туризмом, – сообщил и. о. министра туризма Ярославской области Дмитрий Добрынин. Для развития туризма в регионе совершенствуют транспортную доступность, в том числе планируют запустить международные рейсы, новые железнодорожные маршруты, расширить трассу М8, создать водную инфраструктуру. Одним из мощных инструментов является туристический портал, который также будут развивать и добавлять новые функции, отметили в пресс-службе.
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ярославская область, новости - туризм, московская область (подмосковье), федеральная служба государственной статистики (росстат), михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Новости - Туризм, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Михаил Евраев
Евраев: Ярославская область — в лидерах по увеличению турпотока в ЦФО

Губернатор Евраев: С начала года турпоток в Ярославскую область вырос на 6%

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ярославская область занимает лидирующие позиции в ЦФО по росту туристического потока, уступая лишь столице, Подмосковью и Тверской области, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
По данным Росстата, которые приводит пресс-служба облправительства, за первое полугодие количество посещений Ярославской области выросло на 6,4%, гости совершили более 425 тысяч поездок, что на 25 тысяч больше, чем в аналогичный период прошлого года.
«
"Регион уверенно наращивает динамику турпотока. Продолжим работу по развитию туризма, чтобы еще больше людей выбирали регион для посещений, инвествложений и постоянного места жительства", - приводятся в сообщении слова Евраева.
Он отметил, что развитие туризма напрямую влияет на рост налоговых доходов. Так, поступления в бюджет за первое полугодие 2025 года увеличились в 2,2 раза. Регион получил дополнительно почти 100 миллионов рублей. Еще почти 500 миллионов рублей привлекли по профильным нацпроектам и госпрограммам в сфере туризма.
Кроме того, рост турпотока влечет за собой и повышение спроса на жилье. За первое полугодие рынок арендной недвижимости прибавил 30% с пиком спроса на выходные и праздники. По краткосрочному бронированию жилья Ярославская область возглавила рейтинг регионов ЦФО.
"Путешественники все чаще выбирают российские направления. Города "Золотого кольца" – в числе наиболее популярных. Наш регион привлекает туристов не только своей богатой историей, но и комфортной инфраструктурой, разнообразием экскурсий и событийным туризмом, – сообщил и. о. министра туризма Ярославской области Дмитрий Добрынин.
Для развития туризма в регионе совершенствуют транспортную доступность, в том числе планируют запустить международные рейсы, новые железнодорожные маршруты, расширить трассу М8, создать водную инфраструктуру. Одним из мощных инструментов является туристический портал, который также будут развивать и добавлять новые функции, отметили в пресс-службе.
 
Ярославская областьЯрославская областьНовости - ТуризмМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Михаил Евраев
 
 
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