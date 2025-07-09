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Евраев: жилье в Ярославской области предоставили более чем 125 сиротам - РИА Новости, 09.07.2025
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
18:12 09.07.2025 (обновлено: 18:18 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/evraev-2028202912.html
Евраев: жилье в Ярославской области предоставили более чем 125 сиротам
Евраев: жилье в Ярославской области предоставили более чем 125 сиротам - РИА Новости, 09.07.2025
Евраев: жилье в Ярославской области предоставили более чем 125 сиротам
Свыше 125 детей-сирот обеспечили жильем в Ярославской области за первое полугодие 2025 года, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T18:12:00+03:00
2025-07-09T18:18:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Свыше 125 детей-сирот обеспечили жильем в Ярославской области за первое полугодие 2025 года, сообщает пресс-служба правительства региона. "Предоставление жилья – одна из действенных и актуальных форм социальной поддержки населения. Уделяем внимание всем категориям, выполняем обязательства, предусмотренные федеральным законодательством, дополнительно вводим региональные виды помощи. За полгода жильем обеспечены 128 детей-сирот и ребят, которые остались без попечения родителей. 78 человек получили квартиры, еще 50 – денежные сертификаты на их покупку", – заявил губернатор региона Михаил Евраев, его слова приводит пресс-служба. Глава региона отметил, что до конца года сертификаты на жилье получат еще 27 человек. Жилищные сертификаты детям-сиротам выдает региональное министерство имущественных отношений. Как отметил его руководитель Николай Здоров, предусмотренная по сертификату выплата позволяет выбирать жилье самостоятельно: купить квартиру можно как в Ярославской области, так и в любом другом регионе России. Закупкой квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, занимается областное министерство строительства и ЖКХ. Оно выдает сертификаты на улучшение жилищных условий социально уязвимых категориям населения. Как сообщил заместитель председателя правительства – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Александр Баланцев, за первое полугодие выдано два сертификата на покупку или строительство жилья двум вдовам ветеранов Великой Отечественной войны, а также шести гражданам с ограниченными возможностями здоровья, вставшим на учет до 1 января 2005 года, и другим лицам.
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общество, михаил евраев, ярославская область, россия
Ярославская область, Общество, Михаил Евраев, Ярославская область, Россия
Евраев: жилье в Ярославской области предоставили более чем 125 сиротам

Евраев: более 125 детей-сирот получили жилье в Ярославской области за полгода

© Фото : правительство Ярославской областиСтроительство жилых домов в Ярославской области
Строительство жилых домов в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : правительство Ярославской области
Строительство жилых домов в Ярославской области
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Свыше 125 детей-сирот обеспечили жильем в Ярославской области за первое полугодие 2025 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"Предоставление жилья – одна из действенных и актуальных форм социальной поддержки населения. Уделяем внимание всем категориям, выполняем обязательства, предусмотренные федеральным законодательством, дополнительно вводим региональные виды помощи. За полгода жильем обеспечены 128 детей-сирот и ребят, которые остались без попечения родителей. 78 человек получили квартиры, еще 50 – денежные сертификаты на их покупку", – заявил губернатор региона Михаил Евраев, его слова приводит пресс-служба.
Глава региона отметил, что до конца года сертификаты на жилье получат еще 27 человек.
Жилищные сертификаты детям-сиротам выдает региональное министерство имущественных отношений. Как отметил его руководитель Николай Здоров, предусмотренная по сертификату выплата позволяет выбирать жилье самостоятельно: купить квартиру можно как в Ярославской области, так и в любом другом регионе России.
Закупкой квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, занимается областное министерство строительства и ЖКХ. Оно выдает сертификаты на улучшение жилищных условий социально уязвимых категориям населения. Как сообщил заместитель председателя правительства – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Александр Баланцев, за первое полугодие выдано два сертификата на покупку или строительство жилья двум вдовам ветеранов Великой Отечественной войны, а также шести гражданам с ограниченными возможностями здоровья, вставшим на учет до 1 января 2005 года, и другим лицам.
 
Ярославская областьОбществоМихаил ЕвраевЯрославская областьРоссия
 
 
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