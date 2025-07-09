https://ria.ru/20250709/eksport-2028209540.html

Бесплатный онлайн-сервис для экспорта российской продукции заработал в МО

Бесплатный онлайн-сервис для экспорта российской продукции заработал в МО - РИА Новости, 09.07.2025

Бесплатный онлайн-сервис для экспорта российской продукции заработал в МО

Российским производителям, включая агропромышленные предприятия, стал доступен новый онлайн-инструмент, разработанный Российским экспортным центром. Сервис... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T18:48:00+03:00

2025-07-09T18:48:00+03:00

2025-07-09T18:48:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российским производителям, включая агропромышленные предприятия, стал доступен новый онлайн-инструмент, разработанный Российским экспортным центром. Сервис позволяет быстро выявить наиболее подходящие иностранные рынки сбыта собственной продукции, сообщил 360.ru.По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, этот инструмент облегчает определение стран, готовых принять российскую продукцию, показывает спрос на конкретные виды товаров, демонстрирует присутствие конкурентов и размеры их долей рынка. Пользователи также получают возможность спрогнозировать рост экспорта – как в количественном выражении, так и в денежном эквиваленте.Наиболее перспективными рынками признаны государства, входящие в СНГ, страны Ближнего Востока и Восточной Азии, с которыми уже налажены стабильные торгово-экономические отношения.Аналитика представлена в удобной визуальной форме, помогающей оценить риски и выгоды выхода на новые рынки, а также оптимизировать товарное предложение. Для пользования сервисом достаточно зарегистрироваться на портале "Мой экспорт", после чего в разделе "Экспортные ниши" откроется доступ ко всей необходимой информации.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)