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Бесплатный онлайн-сервис для экспорта российской продукции заработал в МО - РИА Новости, 09.07.2025
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Новости Подмосковья
 
18:48 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/eksport-2028209540.html
Бесплатный онлайн-сервис для экспорта российской продукции заработал в МО
Бесплатный онлайн-сервис для экспорта российской продукции заработал в МО - РИА Новости, 09.07.2025
Бесплатный онлайн-сервис для экспорта российской продукции заработал в МО
Российским производителям, включая агропромышленные предприятия, стал доступен новый онлайн-инструмент, разработанный Российским экспортным центром. Сервис... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T18:48:00+03:00
2025-07-09T18:48:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российским производителям, включая агропромышленные предприятия, стал доступен новый онлайн-инструмент, разработанный Российским экспортным центром. Сервис позволяет быстро выявить наиболее подходящие иностранные рынки сбыта собственной продукции, сообщил 360.ru.По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, этот инструмент облегчает определение стран, готовых принять российскую продукцию, показывает спрос на конкретные виды товаров, демонстрирует присутствие конкурентов и размеры их долей рынка. Пользователи также получают возможность спрогнозировать рост экспорта – как в количественном выражении, так и в денежном эквиваленте.Наиболее перспективными рынками признаны государства, входящие в СНГ, страны Ближнего Востока и Восточной Азии, с которыми уже налажены стабильные торгово-экономические отношения.Аналитика представлена в удобной визуальной форме, помогающей оценить риски и выгоды выхода на новые рынки, а также оптимизировать товарное предложение. Для пользования сервисом достаточно зарегистрироваться на портале "Мой экспорт", после чего в разделе "Экспортные ниши" откроется доступ ко всей необходимой информации.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Бесплатный онлайн-сервис для экспорта российской продукции заработал в МО

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗерна пшеницы на полях в Московской области
Зерна пшеницы на полях в Московской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российским производителям, включая агропромышленные предприятия, стал доступен новый онлайн-инструмент, разработанный Российским экспортным центром. Сервис позволяет быстро выявить наиболее подходящие иностранные рынки сбыта собственной продукции, сообщил 360.ru.
По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, этот инструмент облегчает определение стран, готовых принять российскую продукцию, показывает спрос на конкретные виды товаров, демонстрирует присутствие конкурентов и размеры их долей рынка. Пользователи также получают возможность спрогнозировать рост экспорта – как в количественном выражении, так и в денежном эквиваленте.
Наиболее перспективными рынками признаны государства, входящие в СНГ, страны Ближнего Востока и Восточной Азии, с которыми уже налажены стабильные торгово-экономические отношения.
Аналитика представлена в удобной визуальной форме, помогающей оценить риски и выгоды выхода на новые рынки, а также оптимизировать товарное предложение. Для пользования сервисом достаточно зарегистрироваться на портале "Мой экспорт", после чего в разделе "Экспортные ниши" откроется доступ ко всей необходимой информации.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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