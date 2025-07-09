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Эксперт: компаниям с иноучастием нужно ограничить передачу данных за рубеж - РИА Новости, 09.07.2025
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16:15 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/ekspert-2027741533.html
Эксперт: компаниям с иноучастием нужно ограничить передачу данных за рубеж
Эксперт: компаниям с иноучастием нужно ограничить передачу данных за рубеж - РИА Новости, 09.07.2025
Эксперт: компаниям с иноучастием нужно ограничить передачу данных за рубеж
Беспрецедентные вызовы безопасности, с которыми столкнулась Россия, требуют от отечественных компаний, в которых участвуют нерезиденты, повышенной... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:15:00+03:00
2025-07-09T16:15:00+03:00
технологии
россия
экономика
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Беспрецедентные вызовы безопасности, с которыми столкнулась Россия, требуют от отечественных компаний, в которых участвуют нерезиденты, повышенной ответственности в области передачи информации, считает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов."Речь прежде всего о трансграничном обмене информацией между российскими и материнскими структурами в недружественных юрисдикциях. В прежней парадигме регулярная передача управленческой и корпоративной отчетности, технологических сведений и данных о сделках воспринималась как стандарт добросовестного корпоративного поведения. Сегодня это зона повышенных юридических и репутационных рисков", - сказал Хазанов РИА Новости.Он напомнил, что за последние годы российские власти ввели целый ряд мер по защите чувствительной информации, особенно в стратегических отраслях. В частности, компаниям, признанным значимыми для национальной экономики, предоставлено право не раскрывать определенные сведения (включая финансовую отчетность, данные о сделках, аффилированных лицах и производственной деятельности) публично или третьим лицам, в том числе контрагентам из недружественных стран. Дополнительно установлен запрет без специального разрешения на сделки с акциями и долями в уставных капиталах компаний ТЭК, если в таких сделках участвуют нерезиденты из недружественных государств.В отдельных случаях передача за рубеж сведений о стратегических ресурсах, логистике, поставках или других данных, способных нанести ущерб экономической устойчивости или обороноспособности страны, может быть квалифицирована как госизмена."Для отечественных компаний с иностранным участием данное положение дел означает необходимость переосмысления подходов к взаимодействию с материнскими структурами. Нужен новый уровень внутреннего контроля над информационными потоками, понимание правовых ограничений и, возможно, пересмотр самой архитектуры корпоративного управления. Важно отметить: речь идет не о запрете как таковом, а об установлении приоритета национальной юрисдикции и обеспечении суверенного контроля над данными. Доступ к информации является элементом контроля. И если контроль должен оставаться в пределах российской правовой системы, то и информационный обмен должен быть выстроен аналогично", - подчеркнул эксперт.По его словам, управление иностранной "дочкой" через прямое информационное взаимодействие и контроль из головного офиса в условиях новой реальности неактуально. Сегодня дочерним структурам западных компаний, работающим на территории России, следует очень избирательно подходить к передаче информации головным офисам из недружественных стран. Кроме того, существенные персональные риски возникают у российского менеджмента таких компаний."Требуется перезагрузка устоявшихся корпоративных практик с учетом усиления роли национальных юрисдикций. Если вы ведете дела в российской юрисдикции, то информационный обмен с головными структурами должен быть сведен к "гигиеническому" минимуму и полностью учитывать требования национального законодательства. Напрашивается вывод, что передачу информации российскими компаниями безопаснее в принципе исключить. Особенно это касается корпоративной отчетности в секторах, имеющих значение для экономики и безопасности, а также управленческой, операционной и ИТ-информации, позволяющей контролировать российскую "дочку" извне", - заключил Хазанов.
https://ria.ru/20250705/dannye-2027353256.html
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технологии, россия, экономика
Технологии, Россия, Экономика
Эксперт: компаниям с иноучастием нужно ограничить передачу данных за рубеж

Хазанов: "дочки" инофирм должны передавать за рубеж минимум данных

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Защита персональных данных - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Prae_Studio
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Беспрецедентные вызовы безопасности, с которыми столкнулась Россия, требуют от отечественных компаний, в которых участвуют нерезиденты, повышенной ответственности в области передачи информации, считает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
"Речь прежде всего о трансграничном обмене информацией между российскими и материнскими структурами в недружественных юрисдикциях. В прежней парадигме регулярная передача управленческой и корпоративной отчетности, технологических сведений и данных о сделках воспринималась как стандарт добросовестного корпоративного поведения. Сегодня это зона повышенных юридических и репутационных рисков", - сказал Хазанов РИА Новости.
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Он напомнил, что за последние годы российские власти ввели целый ряд мер по защите чувствительной информации, особенно в стратегических отраслях. В частности, компаниям, признанным значимыми для национальной экономики, предоставлено право не раскрывать определенные сведения (включая финансовую отчетность, данные о сделках, аффилированных лицах и производственной деятельности) публично или третьим лицам, в том числе контрагентам из недружественных стран. Дополнительно установлен запрет без специального разрешения на сделки с акциями и долями в уставных капиталах компаний ТЭК, если в таких сделках участвуют нерезиденты из недружественных государств.
В отдельных случаях передача за рубеж сведений о стратегических ресурсах, логистике, поставках или других данных, способных нанести ущерб экономической устойчивости или обороноспособности страны, может быть квалифицирована как госизмена.
"Для отечественных компаний с иностранным участием данное положение дел означает необходимость переосмысления подходов к взаимодействию с материнскими структурами. Нужен новый уровень внутреннего контроля над информационными потоками, понимание правовых ограничений и, возможно, пересмотр самой архитектуры корпоративного управления. Важно отметить: речь идет не о запрете как таковом, а об установлении приоритета национальной юрисдикции и обеспечении суверенного контроля над данными. Доступ к информации является элементом контроля. И если контроль должен оставаться в пределах российской правовой системы, то и информационный обмен должен быть выстроен аналогично", - подчеркнул эксперт.
По его словам, управление иностранной "дочкой" через прямое информационное взаимодействие и контроль из головного офиса в условиях новой реальности неактуально. Сегодня дочерним структурам западных компаний, работающим на территории России, следует очень избирательно подходить к передаче информации головным офисам из недружественных стран. Кроме того, существенные персональные риски возникают у российского менеджмента таких компаний.
"Требуется перезагрузка устоявшихся корпоративных практик с учетом усиления роли национальных юрисдикций. Если вы ведете дела в российской юрисдикции, то информационный обмен с головными структурами должен быть сведен к "гигиеническому" минимуму и полностью учитывать требования национального законодательства. Напрашивается вывод, что передачу информации российскими компаниями безопаснее в принципе исключить. Особенно это касается корпоративной отчетности в секторах, имеющих значение для экономики и безопасности, а также управленческой, операционной и ИТ-информации, позволяющей контролировать российскую "дочку" извне", - заключил Хазанов.
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