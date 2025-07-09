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В Москве на Волгоградском проспекте произошло массовое ДТП - РИА Новости, 09.07.2025
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17:40 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/dtp-2028192748.html
В Москве на Волгоградском проспекте произошло массовое ДТП
В Москве на Волгоградском проспекте произошло массовое ДТП - РИА Новости, 09.07.2025
В Москве на Волгоградском проспекте произошло массовое ДТП
Сразу шесть автомашин столкнулись на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:40:00+03:00
2025-07-09T17:40:00+03:00
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сразу шесть автомашин столкнулись на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На Волгоградском проспекте произошло массовое ДТП с участием шести машин, пострадавшие устанавливаются", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате столкновения перекрыты две полосы движения в сторону центра и две полосы в область.
https://ria.ru/20250709/dtp-2028071645.html
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В Москве на Волгоградском проспекте произошло массовое ДТП

На Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы столкнулись шесть машин

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сразу шесть автомашин столкнулись на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На Волгоградском проспекте произошло массовое ДТП с участием шести машин, пострадавшие устанавливаются", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате столкновения перекрыты две полосы движения в сторону центра и две полосы в область.
На месте ДТП с участием автомобиля и микроавтобуса в Подмосковье. 9 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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