https://ria.ru/20250709/dtp-2028192748.html

В Москве на Волгоградском проспекте произошло массовое ДТП

В Москве на Волгоградском проспекте произошло массовое ДТП - РИА Новости, 09.07.2025

В Москве на Волгоградском проспекте произошло массовое ДТП

Сразу шесть автомашин столкнулись на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:40:00+03:00

2025-07-09T17:40:00+03:00

2025-07-09T17:40:00+03:00

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сразу шесть автомашин столкнулись на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На Волгоградском проспекте произошло массовое ДТП с участием шести машин, пострадавшие устанавливаются", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате столкновения перекрыты две полосы движения в сторону центра и две полосы в область.

https://ria.ru/20250709/dtp-2028071645.html

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2025

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происшествия, авто, москва