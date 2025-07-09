https://ria.ru/20250709/bolnitsa-2028225668.html

Филимонов: череповецкой горбольнице передан новый передвижной медкомплекс

Филимонов: череповецкой горбольнице передан новый передвижной медкомплекс - РИА Новости, 09.07.2025

Филимонов: череповецкой горбольнице передан новый передвижной медкомплекс

Новый передвижной мобильный комплекс пополнил автопарк Череповецкой городской больницы, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T20:32:00+03:00

2025-07-09T20:32:00+03:00

2025-07-09T20:32:00+03:00

вологодская область

общество

вологодская область

георгий филимонов

камаз (завод)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Новый передвижной мобильный комплекс пополнил автопарк Череповецкой городской больницы, сообщает пресс-служба облправительства. Комплекс закуплен по проекту губернатора Вологодской области Георгия Филимонова "Доступная медицина", который входит в программу "Стратегия 2.0"."Передали в пользование Череповецкой городской больницы новый передвижной медицинский комплекс на базе КАМАЗ с маммографом и флюорографом на борту. Он предназначен для работы в Череповецком муниципалитете и сегодня уже совершил свой первый выезд в поселок Суда. В течение трех дней местные жители смогут пройти на базе медкомплекса профессиональные осмотры и диспансеризацию, не выезжая за пределы своего населенного пункта", – приводятся в сообщении слова Филимонова. Ежедневная пропуская способность флюорографа составит 25 человек в смену, а маммографа – 20 пациентов. Благодаря проекту "Доступная медицина" такой же медкомплекс появился в 2024 году в Великоустюгской ЦРБ, а для Вологодской городской стоматологической поликлиники приобрели передвижной стоматологический кабинет. В этом году будут закуплены еще две мобильных стоматологии. Губернаторский проект "Доступная медицина" рассчитан на три года. Его общая стоимость составляет 314 миллионов рублей. На эти средства до 2026 года автопарк медицинских учреждений Вологодчины пополнится на три передвижных медицинских комплекса на базе грузового автомобиля и шесть мобильных стоматологических установок на базе автобуса, добавили в пресс-службе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, вологодская область, георгий филимонов, камаз (завод)