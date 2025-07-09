Болгарский депутат надеется на возобновление сотрудничества с Россией
Депутат Петков надеется на возобновление экономического сотрудничества с Россией
© Фото : Иван ПетковДепутат от Болгарской социалистической партии Иван Петков
© Фото : Иван Петков
Депутат от Болгарской социалистической партии Иван Петков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков в беседе с РИА Новости выразил надежду на возобновление экономического сотрудничества с Россией.
"Болгарии нужно рабочее взаимодействие с российским бизнесом. Российский бизнес готов к сотрудничеству с болгарскими коллегами… Я надеюсь, что в ближайшем будущем правящая коалиция, в ней состоит и моя партия, начнет сотрудничество с Россией. Это будет большим плюсом для нашей экономики", - сказал Петков агентству.
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Он отметил, что новые пакеты санкций Евросоюза препятствуют нормальным отношениям.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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