https://ria.ru/20250709/bolgariya-2028060656.html

Болгарский депутат надеется на возобновление сотрудничества с Россией

Болгарский депутат надеется на возобновление сотрудничества с Россией - РИА Новости, 09.07.2025

Болгарский депутат надеется на возобновление сотрудничества с Россией

Депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков в беседе с РИА Новости выразил надежду на возобновление экономического сотрудничества с Россией. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T06:21:00+03:00

2025-07-09T06:21:00+03:00

2025-07-09T06:21:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков в беседе с РИА Новости выразил надежду на возобновление экономического сотрудничества с Россией. "Болгарии нужно рабочее взаимодействие с российским бизнесом. Российский бизнес готов к сотрудничеству с болгарскими коллегами… Я надеюсь, что в ближайшем будущем правящая коалиция, в ней состоит и моя партия, начнет сотрудничество с Россией. Это будет большим плюсом для нашей экономики", - сказал Петков агентству. Он отметил, что новые пакеты санкций Евросоюза препятствуют нормальным отношениям. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250708/es-2027961679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, в мире, болгария