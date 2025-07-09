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Семья из Приморья организовала бизнес по добыче ценных водорослей - РИА Новости, 09.07.2025
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06:15 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/biznes-2028060092.html
Семья из Приморья организовала бизнес по добыче ценных водорослей
Семья из Приморья организовала бизнес по добыче ценных водорослей - РИА Новости, 09.07.2025
Семья из Приморья организовала бизнес по добыче ценных водорослей
Семья Станишевских из Приморья с помощью господдержки организовала бизнес по добыче ценных водорослей анфельции, производству пищевых добавок из них и начала... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T06:15:00+03:00
2025-07-09T06:15:00+03:00
экономика
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл - РИА Новости. Семья Станишевских из Приморья с помощью господдержки организовала бизнес по добыче ценных водорослей анфельции, производству пищевых добавок из них и начала поставлять свою продукцию за рубеж, сообщает краевое правительство. "Павел и Оксана Станишевские и её отец Александр Журавлев создали по-настоящему приморский бизнес: добывают ценные водоросли анфельции, производят агар-агар и пищевые добавки. Их продукция востребована не только в России, но и за рубежом", - говорится в сообщении. Семья победила в конкурсе "Приморский старт 2024" и получила грант в 3 миллиона рублей. Также приморцам выделили 500 тысяч рублей за победу в акселераторе для производителей пищевой продукции "Фабрика развития пищевой отрасли". Станишевский отметил, что господдержка дала предпринимателям возможность работать вместе и создавать продукт, которым они гордятся, а краевые программы – это реальная помощь местному бизнесу. Семья получает поддержку и консультации в краевом Центре "Мой бизнес". Центр работает в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Специалисты центра безвозмездно и в режиме "одного окна" предоставляют услуги и меры поддержки малому и среднему бизнесу: помогают подобрать подходящую программу или пройти обучение по программам бизнес-образования. Цель центра "Мой бизнес" - обеспечить рост доходов субъектов МСП как способ увеличения доли МСП в ВРП до 30% к 2030 году.
https://ria.ru/20250310/akselerator-2004163683.html
https://ria.ru/20250312/rospatent-2004509936.html
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экономика, россия, приморский край
Экономика, Россия, Приморский край
Семья из Приморья организовала бизнес по добыче ценных водорослей

Семья Станишевских организовала бизнес по добыче ценных водорослей анфельции

© Боголицын К.Г.Опытный образец водоросли ламинарии
Опытный образец водоросли ламинарии - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Боголицын К.Г.
Опытный образец водоросли ламинарии. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл - РИА Новости. Семья Станишевских из Приморья с помощью господдержки организовала бизнес по добыче ценных водорослей анфельции, производству пищевых добавок из них и начала поставлять свою продукцию за рубеж, сообщает краевое правительство.
"Павел и Оксана Станишевские и её отец Александр Журавлев создали по-настоящему приморский бизнес: добывают ценные водоросли анфельции, производят агар-агар и пищевые добавки. Их продукция востребована не только в России, но и за рубежом", - говорится в сообщении.
Столица Приморья Владивосток - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В Приморье запустят акселератор "Развитие" для производителей продуктов
10 марта, 18:29
Семья победила в конкурсе "Приморский старт 2024" и получила грант в 3 миллиона рублей. Также приморцам выделили 500 тысяч рублей за победу в акселераторе для производителей пищевой продукции "Фабрика развития пищевой отрасли".
Станишевский отметил, что господдержка дала предпринимателям возможность работать вместе и создавать продукт, которым они гордятся, а краевые программы – это реальная помощь местному бизнесу.
Семья получает поддержку и консультации в краевом Центре "Мой бизнес".
Центр работает в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Специалисты центра безвозмездно и в режиме "одного окна" предоставляют услуги и меры поддержки малому и среднему бизнесу: помогают подобрать подходящую программу или пройти обучение по программам бизнес-образования.
Цель центра "Мой бизнес" - обеспечить рост доходов субъектов МСП как способ увеличения доли МСП в ВРП до 30% к 2030 году.
Здание Федеральной службы по интеллектуальной собственности в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Приморские производители подали свыше 1,4 тысячи заявок в Роспатент
12 марта, 13:17
 
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