https://ria.ru/20250709/biznes-2028060092.html

Семья из Приморья организовала бизнес по добыче ценных водорослей

Семья из Приморья организовала бизнес по добыче ценных водорослей - РИА Новости, 09.07.2025

Семья из Приморья организовала бизнес по добыче ценных водорослей

Семья Станишевских из Приморья с помощью господдержки организовала бизнес по добыче ценных водорослей анфельции, производству пищевых добавок из них и начала... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T06:15:00+03:00

2025-07-09T06:15:00+03:00

2025-07-09T06:15:00+03:00

экономика

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл - РИА Новости. Семья Станишевских из Приморья с помощью господдержки организовала бизнес по добыче ценных водорослей анфельции, производству пищевых добавок из них и начала поставлять свою продукцию за рубеж, сообщает краевое правительство. "Павел и Оксана Станишевские и её отец Александр Журавлев создали по-настоящему приморский бизнес: добывают ценные водоросли анфельции, производят агар-агар и пищевые добавки. Их продукция востребована не только в России, но и за рубежом", - говорится в сообщении. Семья победила в конкурсе "Приморский старт 2024" и получила грант в 3 миллиона рублей. Также приморцам выделили 500 тысяч рублей за победу в акселераторе для производителей пищевой продукции "Фабрика развития пищевой отрасли". Станишевский отметил, что господдержка дала предпринимателям возможность работать вместе и создавать продукт, которым они гордятся, а краевые программы – это реальная помощь местному бизнесу. Семья получает поддержку и консультации в краевом Центре "Мой бизнес". Центр работает в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Специалисты центра безвозмездно и в режиме "одного окна" предоставляют услуги и меры поддержки малому и среднему бизнесу: помогают подобрать подходящую программу или пройти обучение по программам бизнес-образования. Цель центра "Мой бизнес" - обеспечить рост доходов субъектов МСП как способ увеличения доли МСП в ВРП до 30% к 2030 году.

https://ria.ru/20250310/akselerator-2004163683.html

https://ria.ru/20250312/rospatent-2004509936.html

россия

приморский край

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, приморский край