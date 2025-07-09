https://ria.ru/20250709/biryukov-2028096635.html
Более 100 улиц благоустроят в Москве в 2025 г., сообщил Бирюков
Более 100 улиц благоустроят в Москве в 2025 г., сообщил Бирюков - РИА Новости, 09.07.2025
Более 100 улиц благоустроят в Москве в 2025 г., сообщил Бирюков
Специалисты комплекса городского хозяйства в 2025 году проведут благоустройство более 100 улиц на севере Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:08:00+03:00
2025-07-09T11:08:00+03:00
2025-07-09T11:08:00+03:00
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2025 году проведут благоустройство более 100 улиц на севере Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим свыше 700 столичных улиц, в том числе 116 в Северном административном округе. В настоящее время работы стартовали на 89 улицах, в том числе Константина Симонова и Степана Супруна, Ходынском бульваре", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что основная задача программы - обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам. "В рамках работ заменим более 1,1 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 383 тысяч "квадратов" на тротуарах. Расширим пешеходные дорожки, организуем новые наземные переходы с контрастным освещением, обустроим удобные парковочные карманы. Установим фонари с энергоэффективными светильниками и современные остановочные павильоны с электронными табло, беспроводной связью и зарядными слотами", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Запланировано обустройство 700 тысяч квадратных метров газонов.
https://ria.ru/20250708/moskva-1787349847.html
https://ria.ru/20250708/moskva-2027881605.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, капремонт в москве
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Капремонт в Москве
Более 100 улиц благоустроят в Москве в 2025 г., сообщил Бирюков
Бирюков: более 100 улиц благоустроят на севере Москвы в 2025 г.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2025 году проведут благоустройство более 100 улиц на севере Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим свыше 700 столичных улиц, в том числе 116 в Северном административном округе. В настоящее время работы стартовали на 89 улицах, в том числе Константина Симонова и Степана Супруна, Ходынском бульваре", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что основная задача программы - обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам.
"В рамках работ заменим более 1,1 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 383 тысяч "квадратов" на тротуарах. Расширим пешеходные дорожки, организуем новые наземные переходы с контрастным освещением, обустроим удобные парковочные карманы. Установим фонари с энергоэффективными светильниками и современные остановочные павильоны с электронными табло, беспроводной связью и зарядными слотами", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Запланировано обустройство 700 тысяч квадратных метров газонов.