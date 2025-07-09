https://ria.ru/20250709/biryukov-2028096635.html

Более 100 улиц благоустроят в Москве в 2025 г., сообщил Бирюков

Более 100 улиц благоустроят в Москве в 2025 г., сообщил Бирюков - РИА Новости, 09.07.2025

Более 100 улиц благоустроят в Москве в 2025 г., сообщил Бирюков

Специалисты комплекса городского хозяйства в 2025 году проведут благоустройство более 100 улиц на севере Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T11:08:00+03:00

2025-07-09T11:08:00+03:00

2025-07-09T11:08:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

капремонт в москве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952515761_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_1f43942b8e11748672baf87a943f7731.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2025 году проведут благоустройство более 100 улиц на севере Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим свыше 700 столичных улиц, в том числе 116 в Северном административном округе. В настоящее время работы стартовали на 89 улицах, в том числе Константина Симонова и Степана Супруна, Ходынском бульваре", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что основная задача программы - обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам. "В рамках работ заменим более 1,1 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 383 тысяч "квадратов" на тротуарах. Расширим пешеходные дорожки, организуем новые наземные переходы с контрастным освещением, обустроим удобные парковочные карманы. Установим фонари с энергоэффективными светильниками и современные остановочные павильоны с электронными табло, беспроводной связью и зарядными слотами", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Запланировано обустройство 700 тысяч квадратных метров газонов.

https://ria.ru/20250708/moskva-1787349847.html

https://ria.ru/20250708/moskva-2027881605.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, капремонт в москве