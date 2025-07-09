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В Тульской области уничтожили 15 украинских беспилотников
В Тульской области уничтожили 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 09.07.2025
В Тульской области уничтожили 15 украинских беспилотников
В Тульской области ликвидировали 15 украинских дронов, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T07:06:00+03:00
2025-07-09T07:06:00+03:00
2025-07-09T07:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Тульской области ликвидировали 15 украинских дронов, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. "Тульская область вновь подверглась атаке вражеских беспилотников. С 21.00 8 июля до 06.00 9 июля подразделениями ПВО Минобороны России было уничтожено 15 БПЛА ВСУ", — написал он. Миляев добавил, что, по предварительной информации, повреждений инфраструктуры и зданий не произошло. Пострадавших также нет, уточнил глава региона.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Тульской области уничтожили 15 украинских беспилотников
Губернатор Тульской области Миляев: ПВО уничтожила 15 украинских беспилотников