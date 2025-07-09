https://ria.ru/20250709/bezopasnost-2028062997.html

В Тульской области уничтожили 15 украинских беспилотников

В Тульской области уничтожили 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 09.07.2025

В Тульской области уничтожили 15 украинских беспилотников

В Тульской области ликвидировали 15 украинских дронов, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T07:06:00+03:00

2025-07-09T07:06:00+03:00

2025-07-09T07:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

тульская область

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Тульской области ликвидировали 15 украинских дронов, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. "Тульская область вновь подверглась атаке вражеских беспилотников. С 21.00 8 июля до 06.00 9 июля подразделениями ПВО Минобороны России было уничтожено 15 БПЛА ВСУ", — написал он. Миляев добавил, что, по предварительной информации, повреждений инфраструктуры и зданий не произошло. Пострадавших также нет, уточнил глава региона.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

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Дарья Буймова

тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность