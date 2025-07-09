Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских БПЛА
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских дронов, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Российские военные сбили:
- в Курской области — 23 БПЛА;
- в Брянской — 16;
- в Тульской — 15;
- в Белгородской и Орловской — по 12;
- в Московском регионе — четыре, два из которых летели в сторону столицы;
- в Смоленской области — два;
- в Воронежской и Рязанской — по одному.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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