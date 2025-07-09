https://ria.ru/20250709/bespilotniki-2028069544.html

Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских БПЛА - РИА Новости, 09.07.2025

Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских дронов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T08:41:00+03:00

2025-07-09T08:41:00+03:00

2025-07-09T08:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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россия

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских дронов, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Российские военные сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250707/spetsnaz-2027288590.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

безопасность, курская область, смоленская область, вооруженные силы украины, россия