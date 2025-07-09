https://ria.ru/20250709/belorussiya-2028245655.html

В Белоруссии рассказали о формировании подразделений с "Орешником"

В Белоруссии рассказали о формировании подразделений с "Орешником" - РИА Новости, 09.07.2025

В Белоруссии рассказали о формировании подразделений с "Орешником"

Белоруссия урегулировала вопросы, связанные с формированием подразделений, которые будут оснащены российским ракетным комплексом "Орешник", сообщил начальник... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T23:49:00+03:00

2025-07-09T23:49:00+03:00

2025-07-09T23:49:00+03:00

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

александр вольфович

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МИНСК, 9 июл – РИА Новости. Белоруссия урегулировала вопросы, связанные с формированием подразделений, которые будут оснащены российским ракетным комплексом "Орешник", сообщил начальник генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны страны Павел Муравейко. "Сегодня все вопросы логистические, все вопросы по созданию, формированию и развитию подразделений, оснащенных "Орешниками", у нас решены", - сказал он изданию "СБ. Беларусь сегодня", анонс которого опубликован в среду. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 июля заявил, что к концу текущего года российский комплекс "Орешник" будет размещен на территории республики. В декабре Лукашенко попросил российского коллегу Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник", испытание которой было проведено в ноябре в боевых условиях. Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года. Позже госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович говорил, что работа по реализации решения о размещении в республике российского комплекса "Орешник" продвигается и перейдет в практическую плоскость к концу года. По его словам, решается техническая составляющая, определены места размещения.

https://ria.ru/20250630/rossiya-2026156165.html

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белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, александр вольфович, в мире