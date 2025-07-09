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Москалькова назвала меры при задержании россиян в Азербайджане чрезмерными
Москалькова назвала меры при задержании россиян в Азербайджане чрезмерными - РИА Новости, 09.07.2025
Москалькова назвала меры при задержании россиян в Азербайджане чрезмерными
Примененные при задержании россиян в Азербайджане меры были чрезмерными, жесткими и избыточными, сообщила в среду уполномоченный по правам человека в России... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T14:01:00+03:00
2025-07-09T14:01:00+03:00
2025-07-09T14:01:00+03:00
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БИШКЕК, 9 июл – РИА Новости. Примененные при задержании россиян в Азербайджане меры были чрезмерными, жесткими и избыточными, сообщила в среду уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Чрезмерные, публичные, избыточно публичные, чрезмерно жесткие меры, которые я считаю несправедливыми и противоречащими международным нормам права, не должны применяться. Несправедливость и незаконность должны быть устранены", - заявила Москалькова, отвечая на вопрос РИА Новости о задержанных в Азербайджане гражданах России. Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации. Первого июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на 4 месяца.
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в мире, азербайджан, россия, баку, татьяна москалькова, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
В мире, Азербайджан, Россия, Баку, Татьяна Москалькова, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
Москалькова назвала меры при задержании россиян в Азербайджане чрезмерными
Москалькова: примененные меры при задержании россиян в Баку были чрезмерными