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Келин назвал идею создания европейской армии утопичной
Келин назвал идею создания европейской армии утопичной - РИА Новости, 09.07.2025
Келин назвал идею создания европейской армии утопичной
Идея создания европейской армии утопична, НАТО остается главной опорой в сфере обороны Европы, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T15:28:00+03:00
2025-07-09T15:28:00+03:00
2025-07-09T15:28:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Идея создания европейской армии утопична, НАТО остается главной опорой в сфере обороны Европы, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. "Сколько я работаю, все время шла речь о создании армии в Европе… то есть на разных витках истории и развития ЕС возникают идеи о создании европейской армии. Они утопичны, потому что НАТО была и остается главным опорой в сфере обороны в Европе... Отдельная европейская армия - это до сих пор утопия, здесь слишком большая зависимость от Вашингтона в сфере обороны и безопасности", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24". В Гааге 24-25 июня прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
https://ria.ru/20250708/evropa-2027760668.html
https://ria.ru/20250708/polsha-2027806122.html
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в мире, европа, великобритания, дональд трамп, андрей келин, педро санчес, евросоюз, нато
В мире, Европа, Великобритания, Дональд Трамп, Андрей Келин, Педро Санчес, Евросоюз, НАТО
Келин назвал идею создания европейской армии утопичной
Посол РФ в Великобритании Келин: идеи ЕС о создании европейской армии утопичны