https://ria.ru/20250709/armeniya-2028163547.html

В БДИПЧ заявили, что знают о ситуации вокруг Армянской апостольской церкви

В БДИПЧ заявили, что знают о ситуации вокруг Армянской апостольской церкви - РИА Новости, 09.07.2025

В БДИПЧ заявили, что знают о ситуации вокруг Армянской апостольской церкви

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) - один из институтов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - знает о... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T16:00:00+03:00

2025-07-09T16:00:00+03:00

2025-07-09T16:02:00+03:00

религия

армения

ереван

никол пашинян

самвел карапетян

бюро по демократическим институтам и правам человека

обсе

армянская апостольская церковь

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ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) - один из институтов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - знает о противоречиях вокруг Армянской апостольской церкви, держит связь с государствами-участниками ОБСЕ, заявила РИА Новости пресс-секретарь БДИПЧ Катя Андруш. "БДИПЧ известно о противоречиях вокруг Армянской апостольской церкви. Мы поддерживаем контакты с государствами региона ОБСЕ, чтобы помочь им в выполнении обязательств по соблюдению свободы религии или убеждений и других фундаментальных прав и свобод, включая свободу выражения мнений, которые составляют основу всех демократических государств", - отметила представитель Бюро. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250709/armeniya-2028061351.html

https://ria.ru/20250618/rpts-2023511041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, ереван, никол пашинян, самвел карапетян, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении