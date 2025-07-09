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В БДИПЧ заявили, что знают о ситуации вокруг Армянской апостольской церкви - РИА Новости, 09.07.2025
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Религия
 
16:00 09.07.2025 (обновлено: 16:02 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/armeniya-2028163547.html
В БДИПЧ заявили, что знают о ситуации вокруг Армянской апостольской церкви
В БДИПЧ заявили, что знают о ситуации вокруг Армянской апостольской церкви - РИА Новости, 09.07.2025
В БДИПЧ заявили, что знают о ситуации вокруг Армянской апостольской церкви
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) - один из институтов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - знает о... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:00:00+03:00
2025-07-09T16:02:00+03:00
религия
армения
ереван
никол пашинян
самвел карапетян
бюро по демократическим институтам и правам человека
обсе
армянская апостольская церковь
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ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) - один из институтов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - знает о противоречиях вокруг Армянской апостольской церкви, держит связь с государствами-участниками ОБСЕ, заявила РИА Новости пресс-секретарь БДИПЧ Катя Андруш. "БДИПЧ известно о противоречиях вокруг Армянской апостольской церкви. Мы поддерживаем контакты с государствами региона ОБСЕ, чтобы помочь им в выполнении обязательств по соблюдению свободы религии или убеждений и других фундаментальных прав и свобод, включая свободу выражения мнений, которые составляют основу всех демократических государств", - отметила представитель Бюро. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250709/armeniya-2028061351.html
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армения, ереван, никол пашинян, самвел карапетян, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении
Религия, Армения, Ереван, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении
В БДИПЧ заявили, что знают о ситуации вокруг Армянской апостольской церкви

Пресс-секретарь Катя Андруш: БДИПЧ знает о ситуации вокруг армянской церкви

CC BY-SA 3.0 / Areg Amirkhanian / Etchmiadzin CathedralЭчмиадзинский кафедральный собор
Эчмиадзинский кафедральный собор - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
CC BY-SA 3.0 / Areg Amirkhanian / Etchmiadzin Cathedral
Эчмиадзинский кафедральный собор. Архивное фото
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ВЕНА, 9 июл - РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) - один из институтов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - знает о противоречиях вокруг Армянской апостольской церкви, держит связь с государствами-участниками ОБСЕ, заявила РИА Новости пресс-секретарь БДИПЧ Катя Андруш.
«
"БДИПЧ известно о противоречиях вокруг Армянской апостольской церкви. Мы поддерживаем контакты с государствами региона ОБСЕ, чтобы помочь им в выполнении обязательств по соблюдению свободы религии или убеждений и других фундаментальных прав и свобод, включая свободу выражения мнений, которые составляют основу всех демократических государств", - отметила представитель Бюро.
Иеромонах Асохик Карапетян - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Армянский священник проклял тех, кто вторгнется в резиденцию главы ААЦ
Вчера, 06:35
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В РПЦ осудили вмешательство властей Армении в жизнь Армянской церкви
18 июня, 10:56
 
РелигияАрменияЕреванНикол ПашинянСамвел КарапетянБюро по демократическим институтам и правам человекаОБСЕАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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