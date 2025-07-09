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Армянский священник проклял тех, кто вторгнется в резиденцию главы ААЦ - РИА Новости, 09.07.2025
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06:35 09.07.2025 (обновлено: 11:37 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/armeniya-2028061351.html
Армянский священник проклял тех, кто вторгнется в резиденцию главы ААЦ
Армянский священник проклял тех, кто вторгнется в резиденцию главы ААЦ - РИА Новости, 09.07.2025
Армянский священник проклял тех, кто вторгнется в резиденцию главы ААЦ
Иеромонах Асохик Карапетян проклял всех, кто вторгнется на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина, где находится патриаршая резиденция католикоса всех... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T06:35:00+03:00
2025-07-09T11:37:00+03:00
армения
россия
ереван
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
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ЕРЕВАН, 9 июл — РИА Новости. Иеромонах Асохик Карапетян проклял всех, кто вторгнется на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина, где находится патриаршая резиденция католикоса всех армян. "Я, властью данного мне священнического сана и божественным повелением, которое гласит: "Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся" (Евангелие от Иоанна), оставляю, проклиная всех тех, кто, продав свою душу сатане, в это светлое утро или когда-либо осмелятся вторгнуться в Первопрестольный Святой Эчмиадзин, осквернив Армянское Патриаршество, подняв меч на духовенство и Помазанника Божьего — католикоса всех армян, попирая святыни армянского народа", — написал священник в Facebook*.Иеромонах выразил возмущение и скорбь из-за враждебных нападок властей на церковь. По его словам, вторжение на территорию Святого Эчмиадзина попрет все священное и святое."Иуды, безбожные святотатцы, вы "пройдете" мимо Кафедрального Собора Святого Эчмиадзина, 1700-летняя Святая Святых будет смотреть на ваш подлый поступок, на ваше святотатство", — подчеркнул он.Эти посягательства достойны проклятия Бога, Святой Церкви и народа, добавил священник. Пашинян против ААЦ* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250708/pashinyan-2027847486.html
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армения, россия, ереван, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении , в мире
Армения, Россия, Ереван, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении , В мире
Армянский священник проклял тех, кто вторгнется в резиденцию главы ААЦ

Иеромонах Асохик Карапетян проклял тех, кто вторгнется в резиденцию главы ААЦ

© Фото : Армянская Апостольская Святая ЦерковьИеромонах Асохик Карапетян
Иеромонах Асохик Карапетян - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : Армянская Апостольская Святая Церковь
Иеромонах Асохик Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 9 июл — РИА Новости. Иеромонах Асохик Карапетян проклял всех, кто вторгнется на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина, где находится патриаршая резиденция католикоса всех армян.
"Я, властью данного мне священнического сана и божественным повелением, которое гласит: "Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся" (Евангелие от Иоанна), оставляю, проклиная всех тех, кто, продав свою душу сатане, в это светлое утро или когда-либо осмелятся вторгнуться в Первопрестольный Святой Эчмиадзин, осквернив Армянское Патриаршество, подняв меч на духовенство и Помазанника Божьего — католикоса всех армян, попирая святыни армянского народа", — написал священник в Facebook*.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Пашинян вновь оскорбил главу Армянской апостольской церкви
Вчера, 11:05

Накануне в армянском сегменте соцсетей появилась информация о планах силовиков провести операцию на территории Святого Эчмиадзина в среду утром.

Иеромонах выразил возмущение и скорбь из-за враждебных нападок властей на церковь. По его словам, вторжение на территорию Святого Эчмиадзина попрет все священное и святое.
"Иуды, безбожные святотатцы, вы "пройдете" мимо Кафедрального Собора Святого Эчмиадзина, 1700-летняя Святая Святых будет смотреть на ваш подлый поступок, на ваше святотатство", — подчеркнул он.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Эксперт предупредил об угрозе структурного кризиса в Армении
Вчера, 16:13
Эти посягательства достойны проклятия Бога, Святой Церкви и народа, добавил священник.

Пашинян против ААЦ

  • В последнее время премьер-министр Армении усилил нападки на ААЦ. В конце мая он разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Вскоре Пашинян предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
  • В середине июня в республике арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ. Против него выдвинули обвинение в призывах к свержению власти.
  • Это вызвало возмущение представителей диаспоры по всему миру, отметивших, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
  • Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. Адвокат назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием.
  • В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности и отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
Архиепископ Баграт Галстанян - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Арестованные в Армении архиепископы объявили голодовку
4 июля, 22:22
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
АрменияРоссияЕреванНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в АрменииВ мире
 
 
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