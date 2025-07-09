https://ria.ru/20250709/armeniya-2028061351.html

Армянский священник проклял тех, кто вторгнется в резиденцию главы ААЦ

Армянский священник проклял тех, кто вторгнется в резиденцию главы ААЦ - РИА Новости, 09.07.2025

Армянский священник проклял тех, кто вторгнется в резиденцию главы ААЦ

Иеромонах Асохик Карапетян проклял всех, кто вторгнется на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина, где находится патриаршая резиденция католикоса всех... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T06:35:00+03:00

2025-07-09T06:35:00+03:00

2025-07-09T11:37:00+03:00

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ЕРЕВАН, 9 июл — РИА Новости. Иеромонах Асохик Карапетян проклял всех, кто вторгнется на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина, где находится патриаршая резиденция католикоса всех армян. "Я, властью данного мне священнического сана и божественным повелением, которое гласит: "Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся" (Евангелие от Иоанна), оставляю, проклиная всех тех, кто, продав свою душу сатане, в это светлое утро или когда-либо осмелятся вторгнуться в Первопрестольный Святой Эчмиадзин, осквернив Армянское Патриаршество, подняв меч на духовенство и Помазанника Божьего — католикоса всех армян, попирая святыни армянского народа", — написал священник в Facebook*.Иеромонах выразил возмущение и скорбь из-за враждебных нападок властей на церковь. По его словам, вторжение на территорию Святого Эчмиадзина попрет все священное и святое."Иуды, безбожные святотатцы, вы "пройдете" мимо Кафедрального Собора Святого Эчмиадзина, 1700-летняя Святая Святых будет смотреть на ваш подлый поступок, на ваше святотатство", — подчеркнул он.Эти посягательства достойны проклятия Бога, Святой Церкви и народа, добавил священник. Пашинян против ААЦ* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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