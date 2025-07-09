Армянский священник проклял тех, кто вторгнется в резиденцию главы ААЦ
Иеромонах Асохик Карапетян проклял тех, кто вторгнется в резиденцию главы ААЦ
© Фото : Армянская Апостольская Святая ЦерковьИеромонах Асохик Карапетян
© Фото : Армянская Апостольская Святая Церковь
Иеромонах Асохик Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 9 июл — РИА Новости. Иеромонах Асохик Карапетян проклял всех, кто вторгнется на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина, где находится патриаршая резиденция католикоса всех армян.
"Я, властью данного мне священнического сана и божественным повелением, которое гласит: "Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся" (Евангелие от Иоанна), оставляю, проклиная всех тех, кто, продав свою душу сатане, в это светлое утро или когда-либо осмелятся вторгнуться в Первопрестольный Святой Эчмиадзин, осквернив Армянское Патриаршество, подняв меч на духовенство и Помазанника Божьего — католикоса всех армян, попирая святыни армянского народа", — написал священник в Facebook*.
Накануне в армянском сегменте соцсетей появилась информация о планах силовиков провести операцию на территории Святого Эчмиадзина в среду утром.
Иеромонах выразил возмущение и скорбь из-за враждебных нападок властей на церковь. По его словам, вторжение на территорию Святого Эчмиадзина попрет все священное и святое.
"Иуды, безбожные святотатцы, вы "пройдете" мимо Кафедрального Собора Святого Эчмиадзина, 1700-летняя Святая Святых будет смотреть на ваш подлый поступок, на ваше святотатство", — подчеркнул он.
Эти посягательства достойны проклятия Бога, Святой Церкви и народа, добавил священник.
Пашинян против ААЦ
- В последнее время премьер-министр Армении усилил нападки на ААЦ. В конце мая он разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Вскоре Пашинян предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
- В середине июня в республике арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ. Против него выдвинули обвинение в призывах к свержению власти.
- Это вызвало возмущение представителей диаспоры по всему миру, отметивших, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
- Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. Адвокат назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием.
- В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности и отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
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