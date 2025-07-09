https://ria.ru/20250709/arkhangelsk-2028086075.html

Испытания первого безэкипажного судна провели в порту Архангельска

Испытания первого безэкипажного судна провели в порту Архангельска - РИА Новости, 09.07.2025

Испытания первого безэкипажного судна провели в порту Архангельска

Показательные испытания первого в регионе безэкипажного катера "Бриз" провели в акватории морского порта Архангельск в преддверии экспериментальной доставки... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T10:23:00+03:00

2025-07-09T10:23:00+03:00

2025-07-09T10:23:00+03:00

архангельская область

технологии

архангельская область

архангельск

санкт-петербург

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 9 июл - РИА Новости. Показательные испытания первого в регионе безэкипажного катера "Бриз" провели в акватории морского порта Архангельск в преддверии экспериментальной доставки грузов на отдаленные островные территории региона, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Благодаря реализации пилотного проекта Архангельская область станет первым северным регионом, где будет внедрен опыт применения морских беспилотников. Проект по безэкипажной морской логистике реализуется по поручению губернатора Александра Цыбульского в рамках соглашения, которое подписано между правительством Архангельской области, компаниями "Си Проект" и "Безэкипажная логистика" на полях ПМЭФ в июне этого года", - говорится в сообщении. Технические характеристики безэкипажного катера "Бриз" позволяют перевозить до полутонны груза на значительные расстояния. Инициатором выступает ЗАО "Си Проект" - разработчик и производитель морской робототехники из Санкт-Петербурга, который морские беспилотники начал разрабатывать три года назад. "Безэкипажный катер "Бриз" - маломерное судно с дизельным двигателем ярославского завода, снабжено большим количеством радиоэлектронных систем связи отечественного производства, что позволяет управлять им в разных режимах. Оснащен автоматической идентификационной системой, а также системой ручного и автоматического управления", - рассказал генеральный директор компании Дмитрий Богданов, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, во время экспериментального перехода на Соловки за морским беспилотником будут наблюдать с двух постов: на сопровождающем судне "Шершнев" и в офисе компании "Си Проект" в Санкт-Петербурге. Важно отработать задачи по доставке грузов на отдаленные территории в условиях открытого моря. В носовой части на катере находится грузовой отсек с контейнером, в который можно поместить необходимый груз. Это могут быть социальные, гуманитарные грузы, почтовые посылки и другие. Как отметил генеральный директор АО "Безэкипажная логистика" Владимир Шумилов, в рамках соглашения по развитию морской робототехники и безэкипажной логистики отрабатываются сценарии применения морских безэкипажных систем, обсуждаются возможности развития береговой инфраструктуры для использования беспилотников и встраивание их в общую интермодальную систему. "Архангельская область идеально подходит для внедрения морских беспилотных систем: открытое море, большая река для проведения тренировочных испытаний, населенные пункты с побережьем, большой морской порт, островные территории, много маломерного флота. Есть и потенциал человеческий – профессионалы отрасли, университет, который может готовить кадры", - добавил Владимир Шумилов. Экспериментальный переход морского беспилотника на Соловки состоится в ближайшие дни. Планируется доставить около 150 килограммов груза. Губернатор Архангельской области предложил в первой партии доставить на острова необходимый груз по направлению Архоблэнерго. Глава региона также предложил компании "Си Проект" рассмотреть возможность получения статуса резидента Арктической зоны РФ, чтобы в дальнейшем развернуть производство морских беспилотников на территории Архангельской области и перейти к их промышленной эксплуатации. "Нужно переходить к активной фазе реализации проекта, чтобы в течение двух лет такие безэкипажные суда могли ходить по маршруту островных территорий, доставляя необходимый груз. Сегодня мы запускаем экспериментальный образец, важно, чтобы в дальнейшем он стал частью логистической системы в регионе", - заявил Цыбульский, подчеркнув, что в эру беспилотного транспорта Архангельская область играет одну из важнейших ролей.

https://ria.ru/20250703/arkhangelsk-2027004862.html

https://ria.ru/20250625/podderzhka-2025360230.html

https://ria.ru/20250701/arkhangelsk-2026485556.html

архангельская область

архангельск

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технологии, архангельская область, архангельск, санкт-петербург, александр цыбульский