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Строительство различных блоков АЭС "Аккую" продолжается - РИА Новости, 09.07.2025
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06:30 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/akkuyu-2028061012.html
Строительство различных блоков АЭС "Аккую" продолжается
Строительство различных блоков АЭС "Аккую" продолжается - РИА Новости, 09.07.2025
Строительство различных блоков АЭС "Аккую" продолжается
Монтаж оборудования продолжается на втором энергоблоке возводимой "Росатомом" в Турции атомной электростанции "Аккую", на третьем установлен корпус реактора, а... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T06:30:00+03:00
2025-07-09T06:30:00+03:00
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аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СТАМБУЛ, 9 июл - РИА Новости. Монтаж оборудования продолжается на втором энергоблоке возводимой "Росатомом" в Турции атомной электростанции "Аккую", на третьем установлен корпус реактора, а на четвертом возводится герметичная оболочка реакторного здания, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар", генеральный директор АО "Русатом Энерджи Интернешнл" Антон Дедусенко. "Основные общестроительные работы на первом энергоблоке завершены. На втором энергоблоке продолжается монтаж оборудования и подготовка к началу сварки главного циркуляционного трубопровода", - заявил Дедусенко на полях саммита по АЭС NPPES в Стамбуле. "На третьем энергоблоке установлен в проектное положение корпус реактора, в машинном зале завершен монтаж и бетонирование фундамента турбоагрегата. На четвертом энергоблоке мы возводим контайнмент – герметичную оболочку реакторного здания. На завершающей стадии находится строительство комплекса морских и береговых гидротехнических сооружений", - сообщил Дедусенко. Специалисты в марте завершили строительно-монтажные работы на первом энергоблоке АЭС "Аккую". Ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" ожидается в течение года, заявил в конце июня вице-премьер РФ Александр Новак. Турция считает приоритетной целью запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую", несмотря на интерес руководства в Москве к строительству второй АЭС, заявил 2 марта министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
https://ria.ru/20250708/energoblok-2027996123.html
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в мире, турция, россия, стамбул, александр новак, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Турция, Россия, Стамбул, Александр Новак, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Строительство различных блоков АЭС "Аккую" продолжается

Дедусенко: на втором энергоблоке АЭС "Аккую" продолжается монтаж оборудования

© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.Строительство АЭС "Аккую" в Турции
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.
Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 9 июл - РИА Новости. Монтаж оборудования продолжается на втором энергоблоке возводимой "Росатомом" в Турции атомной электростанции "Аккую", на третьем установлен корпус реактора, а на четвертом возводится герметичная оболочка реакторного здания, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар", генеральный директор АО "Русатом Энерджи Интернешнл" Антон Дедусенко.
"Основные общестроительные работы на первом энергоблоке завершены. На втором энергоблоке продолжается монтаж оборудования и подготовка к началу сварки главного циркуляционного трубопровода", - заявил Дедусенко на полях саммита по АЭС NPPES в Стамбуле.
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Первый энергоблок АЭС "Аккую" обеспечит энергией 3-4 миллиона человек
Вчера, 18:10
"На третьем энергоблоке установлен в проектное положение корпус реактора, в машинном зале завершен монтаж и бетонирование фундамента турбоагрегата. На четвертом энергоблоке мы возводим контайнмент – герметичную оболочку реакторного здания. На завершающей стадии находится строительство комплекса морских и береговых гидротехнических сооружений", - сообщил Дедусенко.
Специалисты в марте завершили строительно-монтажные работы на первом энергоблоке АЭС "Аккую". Ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" ожидается в течение года, заявил в конце июня вице-премьер РФ Александр Новак.
Турция считает приоритетной целью запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую", несмотря на интерес руководства в Москве к строительству второй АЭС, заявил 2 марта министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.
Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
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Новак назвал сроки ввода первого энергоблока АЭС "Аккую"
28 июня, 12:29
 
В миреТурцияРоссияСтамбулАлександр НовакАЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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