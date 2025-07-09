https://ria.ru/20250709/akkuyu-2028061012.html

Строительство различных блоков АЭС "Аккую" продолжается

Строительство различных блоков АЭС "Аккую" продолжается - РИА Новости, 09.07.2025

Строительство различных блоков АЭС "Аккую" продолжается

Монтаж оборудования продолжается на втором энергоблоке возводимой "Росатомом" в Турции атомной электростанции "Аккую", на третьем установлен корпус реактора, а... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T06:30:00+03:00

2025-07-09T06:30:00+03:00

2025-07-09T06:30:00+03:00

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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СТАМБУЛ, 9 июл - РИА Новости. Монтаж оборудования продолжается на втором энергоблоке возводимой "Росатомом" в Турции атомной электростанции "Аккую", на третьем установлен корпус реактора, а на четвертом возводится герметичная оболочка реакторного здания, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар", генеральный директор АО "Русатом Энерджи Интернешнл" Антон Дедусенко. "Основные общестроительные работы на первом энергоблоке завершены. На втором энергоблоке продолжается монтаж оборудования и подготовка к началу сварки главного циркуляционного трубопровода", - заявил Дедусенко на полях саммита по АЭС NPPES в Стамбуле. "На третьем энергоблоке установлен в проектное положение корпус реактора, в машинном зале завершен монтаж и бетонирование фундамента турбоагрегата. На четвертом энергоблоке мы возводим контайнмент – герметичную оболочку реакторного здания. На завершающей стадии находится строительство комплекса морских и береговых гидротехнических сооружений", - сообщил Дедусенко. Специалисты в марте завершили строительно-монтажные работы на первом энергоблоке АЭС "Аккую". Ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" ожидается в течение года, заявил в конце июня вице-премьер РФ Александр Новак. Турция считает приоритетной целью запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую", несмотря на интерес руководства в Москве к строительству второй АЭС, заявил 2 марта министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

https://ria.ru/20250708/energoblok-2027996123.html

https://ria.ru/20250628/akkuyu-2026003973.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, россия, стамбул, александр новак, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"