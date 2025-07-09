https://ria.ru/20250709/aeroport-2028235774.html

В Домодедово рассказали о работе аэропорта в жару

В Домодедово рассказали о работе аэропорта в жару - РИА Новости, 09.07.2025

В Домодедово рассказали о работе аэропорта в жару

Аэропорт "Домодедово" готов к работе в условиях высоких температур и обеспечивает доступ к питьевой воде без ограничений, сообщили РИА Новости в авиагавани. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T22:27:00+03:00

2025-07-09T22:27:00+03:00

2025-07-09T22:27:00+03:00

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" готов к работе в условиях высоких температур и обеспечивает доступ к питьевой воде без ограничений, сообщили РИА Новости в авиагавани. "Аэропорт "Домодедово" обеспечивает стабильную операционную деятельность в условиях повышенных температур... Аэропорт "Домодедово" также обеспечивает бесперебойный доступ к питьевой воде. В терминале установлены пурифайеры - устройства для очистки, охлаждения и подогрева воды", - сообщили в авиагавани. Бесплатной водой можно воспользоваться без ограничений: в медицинском центре DME MED, семейной зоне Family Service, детской комнате сектора С и зале ожидания для маломобильных пассажиров. Бутилированная вода доступна в широком ценовом диапазоне. В магазинах "Алёнка" бутылка объёмом 0,5 л стоит 43,99 рубля, в торговых точках "Магнит GO" и "Магнит Сити" - от 89 до 99,99 рублей. В стерильной зоне галереи С вода реализуется по цене от 75 до 100 рублей - в магазинах, кафе и точках с печатной продукцией. Все инженерные системы, включая вентиляцию и кондиционирование воздуха, прошли плановое техническое обслуживание и функционируют в установленном порядке. Во всех зонах пассажирского терминала действует единая система климатического контроля. "Аэропорт Домодедово продолжает обеспечивать высокий уровень сервиса и устойчивость всех процессов вне зависимости от погодных условий", - добавили в авиагавани.

https://ria.ru/20250709/zhara-2028110566.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

домодедово (аэропорт), москва, общество