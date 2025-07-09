https://ria.ru/20250709/aeroport-2028207928.html

Аэропорт Геленджика будет обслуживать три рейса в день

Аэропорт Геленджика будет обслуживать три рейса в день - РИА Новости, 09.07.2025

Аэропорт Геленджика будет обслуживать три рейса в день

Аэропорт Геленджика будет обслуживать не более трех рейсов в день, сообщил генеральный директор аэропорта Иван Таранченко в ходе встречи с главой Геленджика... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T18:35:00+03:00

2025-07-09T18:35:00+03:00

2025-07-09T18:35:00+03:00

геленджик

москва

юг

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

аэрофлот

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КРАСНОДАР, 9 июл - РИА Новости. Аэропорт Геленджика будет обслуживать не более трех рейсов в день, сообщил генеральный директор аэропорта Иван Таранченко в ходе встречи с главой Геленджика Алексеем Богодистовым. "Есть ограничения, я думаю, что мы будем обслуживать одновременно не более трех рейсов пока, но я все равно считаю, что это будет большое достижение… Авиакомпании уже обращаются к нам, но мы ждем заключения конкретного, когда с авиакомпаниями начнем выстраивать расписание полетов. Как только подтвердим расписание полетов, авиакомпании откроют продажи (билетов - ред.)", - рассказал Таранченко на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале мэр города. Директор авиагавани отметил в ходе беседы, что одновременно со стартом пассажирских перевозок откроется новый аэровокзальный комплекс. Как сообщала ранее в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" анонсировала продажу билетов из Москвы в Геленджик 9 июля, а возобновление регулярных рейсов - с 18 июля. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.

https://ria.ru/20250709/aeroport-2028179138.html

https://ria.ru/20250708/nikitin-2027888017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

геленджик, москва, юг, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот