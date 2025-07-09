Аэропорт Геленджика будет обслуживать три рейса в день
Аэропорт Геленджика планирует обслуживать не более трех рейсов в день
Аэропорт Геленджика . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 9 июл - РИА Новости. Аэропорт Геленджика будет обслуживать не более трех рейсов в день, сообщил генеральный директор аэропорта Иван Таранченко в ходе встречи с главой Геленджика Алексеем Богодистовым.
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"Есть ограничения, я думаю, что мы будем обслуживать одновременно не более трех рейсов пока, но я все равно считаю, что это будет большое достижение… Авиакомпании уже обращаются к нам, но мы ждем заключения конкретного, когда с авиакомпаниями начнем выстраивать расписание полетов. Как только подтвердим расписание полетов, авиакомпании откроют продажи (билетов - ред.)", - рассказал Таранченко на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале мэр города.
Директор авиагавани отметил в ходе беседы, что одновременно со стартом пассажирских перевозок откроется новый аэровокзальный комплекс.
Как сообщала ранее в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" анонсировала продажу билетов из Москвы в Геленджик 9 июля, а возобновление регулярных рейсов - с 18 июля.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.