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Аэропорт Геленджика будет обслуживать три рейса в день - РИА Новости, 09.07.2025
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18:35 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/aeroport-2028207928.html
Аэропорт Геленджика будет обслуживать три рейса в день
Аэропорт Геленджика будет обслуживать три рейса в день - РИА Новости, 09.07.2025
Аэропорт Геленджика будет обслуживать три рейса в день
Аэропорт Геленджика будет обслуживать не более трех рейсов в день, сообщил генеральный директор аэропорта Иван Таранченко в ходе встречи с главой Геленджика... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T18:35:00+03:00
2025-07-09T18:35:00+03:00
геленджик
москва
юг
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэрофлот
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КРАСНОДАР, 9 июл - РИА Новости. Аэропорт Геленджика будет обслуживать не более трех рейсов в день, сообщил генеральный директор аэропорта Иван Таранченко в ходе встречи с главой Геленджика Алексеем Богодистовым. "Есть ограничения, я думаю, что мы будем обслуживать одновременно не более трех рейсов пока, но я все равно считаю, что это будет большое достижение… Авиакомпании уже обращаются к нам, но мы ждем заключения конкретного, когда с авиакомпаниями начнем выстраивать расписание полетов. Как только подтвердим расписание полетов, авиакомпании откроют продажи (билетов - ред.)", - рассказал Таранченко на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале мэр города. Директор авиагавани отметил в ходе беседы, что одновременно со стартом пассажирских перевозок откроется новый аэровокзальный комплекс. Как сообщала ранее в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" анонсировала продажу билетов из Москвы в Геленджик 9 июля, а возобновление регулярных рейсов - с 18 июля. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
https://ria.ru/20250709/aeroport-2028179138.html
https://ria.ru/20250708/nikitin-2027888017.html
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геленджик, москва, юг, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот
Геленджик, Москва, Юг, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэрофлот
Аэропорт Геленджика будет обслуживать три рейса в день

Аэропорт Геленджика планирует обслуживать не более трех рейсов в день

© РИА Новости / Евгений БиятовАэропорт Геленджика
Аэропорт Геленджика - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Аэропорт Геленджика . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 9 июл - РИА Новости. Аэропорт Геленджика будет обслуживать не более трех рейсов в день, сообщил генеральный директор аэропорта Иван Таранченко в ходе встречи с главой Геленджика Алексеем Богодистовым.
«
"Есть ограничения, я думаю, что мы будем обслуживать одновременно не более трех рейсов пока, но я все равно считаю, что это будет большое достижение… Авиакомпании уже обращаются к нам, но мы ждем заключения конкретного, когда с авиакомпаниями начнем выстраивать расписание полетов. Как только подтвердим расписание полетов, авиакомпании откроют продажи (билетов - ред.)", - рассказал Таранченко на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале мэр города.
Аэропорт Геленджик - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Аэропорт в Геленджике готовится к возобновлению работы
Вчера, 16:54
Директор авиагавани отметил в ходе беседы, что одновременно со стартом пассажирских перевозок откроется новый аэровокзальный комплекс.
Как сообщала ранее в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" анонсировала продажу билетов из Москвы в Геленджик 9 июля, а возобновление регулярных рейсов - с 18 июля.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Глава Минтранса назвал решение проблем в аэропортах одним из приоритетов
8 июля, 13:43
 
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