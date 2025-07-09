https://ria.ru/20250709/aeroport-2028041924.html

В аэропорту Калуги сняли временные ограничения

В аэропорту Калуги сняли временные ограничения - РИА Новости, 09.07.2025

В аэропорту Калуги сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T00:39:00+03:00

2025-07-09T00:39:00+03:00

2025-07-09T00:44:00+03:00

безопасность

калуга

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

артем кореняко

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале."Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко.Он добавил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250708/aeroport-2027805152.html

калуга

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко