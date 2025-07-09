https://ria.ru/20250709/aerodromy-2028082206.html

Российские военные ударили по аэродромам и авиабазам ВСУ

Российские военные ударили по аэродромам и авиабазам ВСУ - РИА Новости, 09.07.2025

Российские военные ударили по аэродромам и авиабазам ВСУ

Аэродромы и авиабазы ВСУ стали целями ударов в Конотопе, Миргороде, Нежине, Луцке и Львове на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T10:04:00+03:00

2025-07-09T10:04:00+03:00

2025-07-09T10:05:00+03:00

конотоп

нежин

львов

сергей лебедев

вооруженные силы украины

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Аэродромы и авиабазы ВСУ стали целями ударов в Конотопе, Миргороде, Нежине, Луцке и Львове на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Военные аэродромы/авиабазы (Конотоп, Миргород, Нежин, Луцк, Львов)", - сообщил Лебедев. Он отметил, что Луцк был атакован более десяти раз, что, вероятно, может говорить о "наличии там серьезной логистической базы НАТО или иностранных наемников".

https://ria.ru/20250709/ukraina-2027952178.html

конотоп

нежин

львов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

конотоп, нежин, львов, сергей лебедев, вооруженные силы украины, нато