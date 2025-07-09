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Российские военные ударили по аэродромам и авиабазам ВСУ - РИА Новости, 09.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:04 09.07.2025 (обновлено: 10:05 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/aerodromy-2028082206.html
Российские военные ударили по аэродромам и авиабазам ВСУ
Российские военные ударили по аэродромам и авиабазам ВСУ - РИА Новости, 09.07.2025
Российские военные ударили по аэродромам и авиабазам ВСУ
Аэродромы и авиабазы ВСУ стали целями ударов в Конотопе, Миргороде, Нежине, Луцке и Львове на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 09.07.2025
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2025-07-09T10:05:00+03:00
конотоп
нежин
львов
сергей лебедев
вооруженные силы украины
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Аэродромы и авиабазы ВСУ стали целями ударов в Конотопе, Миргороде, Нежине, Луцке и Львове на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Военные аэродромы/авиабазы (Конотоп, Миргород, Нежин, Луцк, Львов)", - сообщил Лебедев. Он отметил, что Луцк был атакован более десяти раз, что, вероятно, может говорить о "наличии там серьезной логистической базы НАТО или иностранных наемников".
https://ria.ru/20250709/ukraina-2027952178.html
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конотоп, нежин, львов, сергей лебедев, вооруженные силы украины, нато
Конотоп, Нежин, Львов, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Российские военные ударили по аэродромам и авиабазам ВСУ

ВС РФ ударили по аэродромам и базам ВСУ в пяти украинских городах

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Аэродромы и авиабазы ВСУ стали целями ударов в Конотопе, Миргороде, Нежине, Луцке и Львове на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Военные аэродромы/авиабазы (Конотоп, Миргород, Нежин, Луцк, Львов)", - сообщил Лебедев.
Он отметил, что Луцк был атакован более десяти раз, что, вероятно, может говорить о "наличии там серьезной логистической базы НАТО или иностранных наемников".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Украине засчитали первое поражение
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКонотопНежинЛьвовСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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