https://ria.ru/20250709/aerodromy-2028082206.html
Российские военные ударили по аэродромам и авиабазам ВСУ
Российские военные ударили по аэродромам и авиабазам ВСУ - РИА Новости, 09.07.2025
Российские военные ударили по аэродромам и авиабазам ВСУ
Аэродромы и авиабазы ВСУ стали целями ударов в Конотопе, Миргороде, Нежине, Луцке и Львове на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T10:04:00+03:00
2025-07-09T10:04:00+03:00
2025-07-09T10:05:00+03:00
конотоп
нежин
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сергей лебедев
вооруженные силы украины
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Аэродромы и авиабазы ВСУ стали целями ударов в Конотопе, Миргороде, Нежине, Луцке и Львове на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Военные аэродромы/авиабазы (Конотоп, Миргород, Нежин, Луцк, Львов)", - сообщил Лебедев. Он отметил, что Луцк был атакован более десяти раз, что, вероятно, может говорить о "наличии там серьезной логистической базы НАТО или иностранных наемников".
https://ria.ru/20250709/ukraina-2027952178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конотоп, нежин, львов, сергей лебедев, вооруженные силы украины, нато
Конотоп, Нежин, Львов, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Российские военные ударили по аэродромам и авиабазам ВСУ
ВС РФ ударили по аэродромам и базам ВСУ в пяти украинских городах