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Разрушить связи между народами России и Абхазии невозможно, заявили в ГД - РИА Новости, 09.07.2025
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13:23 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/abkhaziya-2028129020.html
Разрушить связи между народами России и Абхазии невозможно, заявили в ГД
Разрушить связи между народами России и Абхазии невозможно, заявили в ГД - РИА Новости, 09.07.2025
Разрушить связи между народами России и Абхазии невозможно, заявили в ГД
Разрушить связи, которые существуют между народами РФ и Абхазии невозможно, высказывание "учредителя и президента" "Фонда кино Абхазии" Александра Басарии - не... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T13:23:00+03:00
2025-07-09T13:23:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Разрушить связи, которые существуют между народами РФ и Абхазии невозможно, высказывание "учредителя и президента" "Фонда кино Абхазии" Александра Басарии - не более чем его частное мнение, сказал РИА Новости первый заместитель председателя ЦК КПРФ, первый заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин. Ранее в соцсетях распространились оскорбительные высказывания в адрес российских туристов, которые якобы тратят мало денег на отдыхе, а крупные туроператоры в Абхазии якобы угрожают экономической безопасности республики. В абхазском министерстве культуры осудили данные высказывания, заявив РИА Новости, что "Фонд кино Абхазии" является частным и не имеет отношения к госструктурам республики. Минтуризма Абхазии назвало высказывания Басарии провокационными и напомнило о значимости для республики гостей из РФ. "Абсолютно убеждён: разрушить те связи, которые существуют между нашими народами, невозможно. Высказывание господина Басарии - не более чем его частное мнение. Оно не отражает ни настроений жителей республики, ни позиции властей - это подтверждают комментарии министерства культуры Абхазии. Мы дорожим нашими отношениями, и никакие необдуманные реплики частных лиц не смогут поколебать ту крепкую основу, на которой строится наша дружба", - сказал Афонин РИА Новости. Депутат отметил, что он не раз бывал в Абхазии и всегда чувствовал искреннее, тёплое, по-настоящему братское отношение к туристам из России, на которое россияне отвечают уважением и симпатией. "Абхазия - это дружественная республика, с которой нас связывает не только география, но и общее историческое прошлое. За годы первых пятилеток республика прошла путь от аграрного региона до многоотраслевого индустриального края. В годы Великой Отечественной войны абхазский народ сражался плечом к плечу с другими народами СССР - 23 уроженца республики были удостоены звания Героя Советского Союза. В послевоенные годы Абхазия обладала мощным сельским хозяйством и перерабатывающей промышленностью, была любимой здравницей страны", - добавил он.
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абхазия, россия, госдума рф
Абхазия, Россия, Госдума РФ
Разрушить связи между народами России и Абхазии невозможно, заявили в ГД

Депутат Афонин: разрушить связи между народами России и Абхазии невозможно

© Sputnik / Томас ТхайцукФлаги России и Абхазии
Флаги России и Абхазии - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Флаги России и Абхазии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Разрушить связи, которые существуют между народами РФ и Абхазии невозможно, высказывание "учредителя и президента" "Фонда кино Абхазии" Александра Басарии - не более чем его частное мнение, сказал РИА Новости первый заместитель председателя ЦК КПРФ, первый заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.
Ранее в соцсетях распространились оскорбительные высказывания в адрес российских туристов, которые якобы тратят мало денег на отдыхе, а крупные туроператоры в Абхазии якобы угрожают экономической безопасности республики. В абхазском министерстве культуры осудили данные высказывания, заявив РИА Новости, что "Фонд кино Абхазии" является частным и не имеет отношения к госструктурам республики. Минтуризма Абхазии назвало высказывания Басарии провокационными и напомнило о значимости для республики гостей из РФ.
"Абсолютно убеждён: разрушить те связи, которые существуют между нашими народами, невозможно. Высказывание господина Басарии - не более чем его частное мнение. Оно не отражает ни настроений жителей республики, ни позиции властей - это подтверждают комментарии министерства культуры Абхазии. Мы дорожим нашими отношениями, и никакие необдуманные реплики частных лиц не смогут поколебать ту крепкую основу, на которой строится наша дружба", - сказал Афонин РИА Новости.
Депутат отметил, что он не раз бывал в Абхазии и всегда чувствовал искреннее, тёплое, по-настоящему братское отношение к туристам из России, на которое россияне отвечают уважением и симпатией.
"Абхазия - это дружественная республика, с которой нас связывает не только география, но и общее историческое прошлое. За годы первых пятилеток республика прошла путь от аграрного региона до многоотраслевого индустриального края. В годы Великой Отечественной войны абхазский народ сражался плечом к плечу с другими народами СССР - 23 уроженца республики были удостоены звания Героя Советского Союза. В послевоенные годы Абхазия обладала мощным сельским хозяйством и перерабатывающей промышленностью, была любимой здравницей страны", - добавил он.
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