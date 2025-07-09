https://ria.ru/20250709/abkhaziya-2028115776.html
Высказывания Басарии не испортят отношения России и Абхазии, заявили в ГД
Высказывания Басарии не испортят отношения России и Абхазии, заявили в ГД - РИА Новости, 09.07.2025
Высказывания Басарии не испортят отношения России и Абхазии, заявили в ГД
Необдуманное высказывание о российских туристах в Абхазии "учредителя и президента" "Фонда кино Абхазии" Александра Басарии не сможет испортить отношения... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:22:00+03:00
2025-07-09T12:22:00+03:00
2025-07-09T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Необдуманное высказывание о российских туристах в Абхазии "учредителя и президента" "Фонда кино Абхазии" Александра Басарии не сможет испортить отношения народов РФ и Абхазии, которых многое связывает, считает депутат ГД Дмитрий Белик. "Частное мнение Басарии не может в принципе иметь значение в публичном пространстве. Это необдуманное высказывание, на котором даже не стоит концентрировать внимание. Народы Абхазии и России многое связывает, и эти отношения не испортить подобного рода заявлениями", - сказал он РИА Новости. По мнению депутата, высказывания Басарии в отношении российских туристов – это сугубо его точка зрения, а не отражение позиции абхазского народа, который всегда рад гостям. Ранее в соцсетях распространились оскорбительные высказывания в адрес российских туристов, которые якобы тратят мало денег на отдыхе, а крупные туроператоры в Абхазии якобы угрожают экономической безопасности республики. В абхазском министерстве культуры осудили данные высказывания, заявив РИА Новости, что "Фонд кино Абхазии" является частным и не имеет отношения к госструктурам республики. Минтуризма Абхазии назвало высказывания Басарии провокационными и напомнило о значимости для республики гостей из РФ.
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абхазия, россия, госдума рф
Абхазия, Россия, Госдума РФ
Высказывания Басарии не испортят отношения России и Абхазии, заявили в ГД
Депутат Белик: слова Басарии не повлияют на отношения России и Абхазии
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Необдуманное высказывание о российских туристах в Абхазии "учредителя и президента" "Фонда кино Абхазии" Александра Басарии не сможет испортить отношения народов РФ и Абхазии, которых многое связывает, считает депутат ГД Дмитрий Белик.
"Частное мнение Басарии не может в принципе иметь значение в публичном пространстве. Это необдуманное высказывание, на котором даже не стоит концентрировать внимание. Народы Абхазии и России многое связывает, и эти отношения не испортить подобного рода заявлениями", - сказал он РИА Новости.
По мнению депутата, высказывания Басарии в отношении российских туристов – это сугубо его точка зрения, а не отражение позиции абхазского народа, который всегда рад гостям.
Ранее в соцсетях распространились оскорбительные высказывания в адрес российских туристов, которые якобы тратят мало денег на отдыхе, а крупные туроператоры в Абхазии
якобы угрожают экономической безопасности республики. В абхазском министерстве культуры осудили данные высказывания, заявив РИА Новости, что "Фонд кино Абхазии" является частным и не имеет отношения к госструктурам республики. Минтуризма Абхазии назвало высказывания Басарии провокационными и напомнило о значимости для республики гостей из РФ
.