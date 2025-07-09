Рейтинг@Mail.ru
Высказывания Басарии не испортят отношения России и Абхазии, заявили в ГД - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/abkhaziya-2028115776.html
Высказывания Басарии не испортят отношения России и Абхазии, заявили в ГД
Высказывания Басарии не испортят отношения России и Абхазии, заявили в ГД - РИА Новости, 09.07.2025
Высказывания Басарии не испортят отношения России и Абхазии, заявили в ГД
Необдуманное высказывание о российских туристах в Абхазии "учредителя и президента" "Фонда кино Абхазии" Александра Басарии не сможет испортить отношения... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:22:00+03:00
2025-07-09T12:22:00+03:00
абхазия
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028105000_0:0:1316:740_1920x0_80_0_0_e29916e234ca019c0f23c81808fe27ab.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Необдуманное высказывание о российских туристах в Абхазии "учредителя и президента" "Фонда кино Абхазии" Александра Басарии не сможет испортить отношения народов РФ и Абхазии, которых многое связывает, считает депутат ГД Дмитрий Белик. "Частное мнение Басарии не может в принципе иметь значение в публичном пространстве. Это необдуманное высказывание, на котором даже не стоит концентрировать внимание. Народы Абхазии и России многое связывает, и эти отношения не испортить подобного рода заявлениями", - сказал он РИА Новости. По мнению депутата, высказывания Басарии в отношении российских туристов – это сугубо его точка зрения, а не отражение позиции абхазского народа, который всегда рад гостям. Ранее в соцсетях распространились оскорбительные высказывания в адрес российских туристов, которые якобы тратят мало денег на отдыхе, а крупные туроператоры в Абхазии якобы угрожают экономической безопасности республики. В абхазском министерстве культуры осудили данные высказывания, заявив РИА Новости, что "Фонд кино Абхазии" является частным и не имеет отношения к госструктурам республики. Минтуризма Абхазии назвало высказывания Басарии провокационными и напомнило о значимости для республики гостей из РФ.
https://ria.ru/20250709/abkhaziya-2028041149.html
абхазия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028105000_171:0:1158:740_1920x0_80_0_0_44addf6ea32139f29a8726f5544dd893.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абхазия, россия, госдума рф
Абхазия, Россия, Госдума РФ
Высказывания Басарии не испортят отношения России и Абхазии, заявили в ГД

Депутат Белик: слова Басарии не повлияют на отношения России и Абхазии

Александр Басария. Кадр видео
Александр Басария. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Александр Басария. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Необдуманное высказывание о российских туристах в Абхазии "учредителя и президента" "Фонда кино Абхазии" Александра Басарии не сможет испортить отношения народов РФ и Абхазии, которых многое связывает, считает депутат ГД Дмитрий Белик.
"Частное мнение Басарии не может в принципе иметь значение в публичном пространстве. Это необдуманное высказывание, на котором даже не стоит концентрировать внимание. Народы Абхазии и России многое связывает, и эти отношения не испортить подобного рода заявлениями", - сказал он РИА Новости.
По мнению депутата, высказывания Басарии в отношении российских туристов – это сугубо его точка зрения, а не отражение позиции абхазского народа, который всегда рад гостям.
Ранее в соцсетях распространились оскорбительные высказывания в адрес российских туристов, которые якобы тратят мало денег на отдыхе, а крупные туроператоры в Абхазии якобы угрожают экономической безопасности республики. В абхазском министерстве культуры осудили данные высказывания, заявив РИА Новости, что "Фонд кино Абхазии" является частным и не имеет отношения к госструктурам республики. Минтуризма Абхазии назвало высказывания Басарии провокационными и напомнило о значимости для республики гостей из РФ.
Сухуми - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Депутат раскрыл прежнюю фамилию "главы" частного "Фонда кино" Абхазии
00:27
 
АбхазияРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала