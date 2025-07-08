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Украинские беспилотники повредили 15 машин в Белгородской области

Украинские беспилотники повредили 15 машин в Белгородской области - РИА Новости, 08.07.2025

Украинские беспилотники повредили 15 машин в Белгородской области

Украинские беспилотники самолетного типа подожгли поле с пшеницей и повредили 15 гражданских автомашин на территории Белгородской области, рассказал РИА Новости РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T10:45:00+03:00

2025-07-08T10:45:00+03:00

2025-07-08T10:45:00+03:00

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинские беспилотники самолетного типа подожгли поле с пшеницей и повредили 15 гражданских автомашин на территории Белгородской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По предварительной информации, в результате инцидентов с БПЛА ВСУ в Белгородской области произошло возгорание поля с пшеницей на площади три гектара", - сказал собеседник агентства. Он добавив, что повреждения также получили 15 гражданских автомашин. По информации губернатора области Вячеслава Гладкова, за сутки регион был атакован более 110 украинскими БПЛА, часть из которых были сбиты.

https://ria.ru/20250319/bespilotniki-2006000820.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины