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Заварин: на Вологодчине введена новая мера поддержки семей погибших бойцов - РИА Новости, 08.07.2025
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Вологодская область
 
15:09 08.07.2025
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Заварин: на Вологодчине введена новая мера поддержки семей погибших бойцов
Заварин: на Вологодчине введена новая мера поддержки семей погибших бойцов - РИА Новости, 08.07.2025
Заварин: на Вологодчине введена новая мера поддержки семей погибших бойцов
Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области приняли решение освободить от уплаты транспортного налога семьи погибших ветеранов и инвалидов боевых... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:09:00+03:00
2025-07-08T15:09:00+03:00
вологодская область
россия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области приняли решение освободить от уплаты транспортного налога семьи погибших ветеранов и инвалидов боевых действий, сообщает пресс-служба облпарламента. Инициатива принадлежит губернатору региона Георгию Филимонову. Решение было принято в рамках 51 сессии Заксобрания. "В Вологодской области льгота уже действует в отношении семей погибших участников СВО. К нам поступило обращение представителей организации “Боевое братство”. Они попросили предусмотреть такую же льготу для участников боевых действий, которые защищали интересы нашей страны на Северном Кавказе, Афганистане, Сирии и других горячих точках. Губернатор поддержал инициативу и сегодня мы приняли закон, освобождающий от уплаты транспортного налога супругов и родителей ветеранов и инвалидов боевых действий, погибших до 1 января 2022 года", – прокомментировал и.о. председателя Законодательного Собрания Вологодской области Роман Заварин, его слова приводит пресс-служба. В Заксобрании области уточнили, что льгота затронет семьи 156 погибших вологжан-участников боевых действий в Афганистане, Сирии, Ливане, Таджикистане, на Северном Кавказе и в Чеченской Республике. Налоговая льгота будет предоставляться в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.
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россия
Вологодская область, Россия
Заварин: на Вологодчине введена новая мера поддержки семей погибших бойцов

Заварин: семьи погибших бойцов будут освобождены от транспортного налога

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области приняли решение освободить от уплаты транспортного налога семьи погибших ветеранов и инвалидов боевых действий, сообщает пресс-служба облпарламента.
Инициатива принадлежит губернатору региона Георгию Филимонову. Решение было принято в рамках 51 сессии Заксобрания.
Вологодской области льгота уже действует в отношении семей погибших участников СВО. К нам поступило обращение представителей организации “Боевое братство”. Они попросили предусмотреть такую же льготу для участников боевых действий, которые защищали интересы нашей страны на Северном Кавказе, Афганистане, Сирии и других горячих точках. Губернатор поддержал инициативу и сегодня мы приняли закон, освобождающий от уплаты транспортного налога супругов и родителей ветеранов и инвалидов боевых действий, погибших до 1 января 2022 года", – прокомментировал и.о. председателя Законодательного Собрания Вологодской области Роман Заварин, его слова приводит пресс-служба.
В Заксобрании области уточнили, что льгота затронет семьи 156 погибших вологжан-участников боевых действий в Афганистане, Сирии, Ливане, Таджикистане, на Северном Кавказе и в Чеченской Республике. Налоговая льгота будет предоставляться в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.
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