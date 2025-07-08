https://ria.ru/20250708/vlasti-2027930196.html

Заварин: на Вологодчине введена новая мера поддержки семей погибших бойцов

Заварин: на Вологодчине введена новая мера поддержки семей погибших бойцов - РИА Новости, 08.07.2025

Заварин: на Вологодчине введена новая мера поддержки семей погибших бойцов

Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области приняли решение освободить от уплаты транспортного налога семьи погибших ветеранов и инвалидов боевых... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T15:09:00+03:00

2025-07-08T15:09:00+03:00

2025-07-08T15:09:00+03:00

вологодская область

россия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области приняли решение освободить от уплаты транспортного налога семьи погибших ветеранов и инвалидов боевых действий, сообщает пресс-служба облпарламента. Инициатива принадлежит губернатору региона Георгию Филимонову. Решение было принято в рамках 51 сессии Заксобрания. "В Вологодской области льгота уже действует в отношении семей погибших участников СВО. К нам поступило обращение представителей организации “Боевое братство”. Они попросили предусмотреть такую же льготу для участников боевых действий, которые защищали интересы нашей страны на Северном Кавказе, Афганистане, Сирии и других горячих точках. Губернатор поддержал инициативу и сегодня мы приняли закон, освобождающий от уплаты транспортного налога супругов и родителей ветеранов и инвалидов боевых действий, погибших до 1 января 2022 года", – прокомментировал и.о. председателя Законодательного Собрания Вологодской области Роман Заварин, его слова приводит пресс-служба. В Заксобрании области уточнили, что льгота затронет семьи 156 погибших вологжан-участников боевых действий в Афганистане, Сирии, Ливане, Таджикистане, на Северном Кавказе и в Чеченской Республике. Налоговая льгота будет предоставляться в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

https://ria.ru/20250317/filimonov-2005587503.html

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