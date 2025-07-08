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В Турции мотоциклист сбил российских туристов на переходе - РИА Новости, 08.07.2025
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Туризм
 
16:33 08.07.2025 (обновлено: 16:38 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/turtsija-2027959186.html
В Турции мотоциклист сбил российских туристов на переходе
В Турции мотоциклист сбил российских туристов на переходе - РИА Новости, 08.07.2025
В Турции мотоциклист сбил российских туристов на переходе
Водитель мотоцикла не справился с управлением на курорте Манавгат в турецкой провинции Анталья и сбил на пешеходном переходе туристов, предположительно из РФ,... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T16:33:00+03:00
2025-07-08T16:38:00+03:00
туризм
анталья (провинция)
россия
в мире
турция
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СТАМБУЛ, 8 июл - РИА Новости. Водитель мотоцикла не справился с управлением на курорте Манавгат в турецкой провинции Анталья и сбил на пешеходном переходе туристов, предположительно из РФ, госпитализированы трое из них, сообщил гостелеканал TRT Haber. По данным канала, водитель мотоцикла Сельман Э. увидел группу туристов, переходивших дорогу по переходу, решил экстренно затормозить, но справиться с управлением не смог. "Мотоцикл перевернулся и сбил туристов", - пишет канал, опубликовавший видео с камер наблюдения. По данным телеканала, в ДТП пострадали мотоциклист и трое россиян, в том числе 11-летний мальчик. Пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы, сообщает канал.
https://ria.ru/20250107/rossiyanin-1992770662.html
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анталья (провинция), россия, в мире, турция
Туризм, Анталья (провинция), Россия, В мире, Турция
В Турции мотоциклист сбил российских туристов на переходе

На курорте Манагавт в Анталье мотоциклист сбил 3 российских туристов на переходе

© Depositphotos.com / everyonenskАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Depositphotos.com / everyonensk
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 8 июл - РИА Новости. Водитель мотоцикла не справился с управлением на курорте Манавгат в турецкой провинции Анталья и сбил на пешеходном переходе туристов, предположительно из РФ, госпитализированы трое из них, сообщил гостелеканал TRT Haber.
По данным канала, водитель мотоцикла Сельман Э. увидел группу туристов, переходивших дорогу по переходу, решил экстренно затормозить, но справиться с управлением не смог.
"Мотоцикл перевернулся и сбил туристов", - пишет канал, опубликовавший видео с камер наблюдения.
По данным телеканала, в ДТП пострадали мотоциклист и трое россиян, в том числе 11-летний мальчик. Пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы, сообщает канал.
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ТуризмАнталья (провинция)РоссияВ миреТурция
 
 
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