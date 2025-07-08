https://ria.ru/20250708/turtsija-2027959186.html

В Турции мотоциклист сбил российских туристов на переходе

В Турции мотоциклист сбил российских туристов на переходе - РИА Новости, 08.07.2025

В Турции мотоциклист сбил российских туристов на переходе

Водитель мотоцикла не справился с управлением на курорте Манавгат в турецкой провинции Анталья и сбил на пешеходном переходе туристов, предположительно из РФ,... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T16:33:00+03:00

2025-07-08T16:33:00+03:00

2025-07-08T16:38:00+03:00

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СТАМБУЛ, 8 июл - РИА Новости. Водитель мотоцикла не справился с управлением на курорте Манавгат в турецкой провинции Анталья и сбил на пешеходном переходе туристов, предположительно из РФ, госпитализированы трое из них, сообщил гостелеканал TRT Haber. По данным канала, водитель мотоцикла Сельман Э. увидел группу туристов, переходивших дорогу по переходу, решил экстренно затормозить, но справиться с управлением не смог. "Мотоцикл перевернулся и сбил туристов", - пишет канал, опубликовавший видео с камер наблюдения. По данным телеканала, в ДТП пострадали мотоциклист и трое россиян, в том числе 11-летний мальчик. Пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы, сообщает канал.

https://ria.ru/20250107/rossiyanin-1992770662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

анталья (провинция), россия, в мире, турция