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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.07.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.07.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.07.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T16:47:00+03:00
2025-07-08T16:47:00+03:00
2025-07-08T16:47:00+03:00
инфографика
спецоперация
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украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Интерактивная карта СВО >>Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 8 июля 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения поразили 133 района временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников, а также объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы, снаряд РСЗО HIMARS и 202 дрона самолетного типа.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 663 самолета, 283 вертолета, 68 251 беспилотник, 614 зенитных ракетных комплексов, 24 162 танка и других бронемашин, 1 576 реактивных системы залпового огня, 27 129 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 37 832 единицы автомобильной техники.
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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спецоперация, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 8 июля 2025 года
За прошедшие сутки российские подразделения поразили 133 района временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников, а также объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы, снаряд РСЗО HIMARS и 202 дрона самолетного типа.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 663 самолета, 283 вертолета, 68 251 беспилотник, 614 зенитных ракетных комплексов, 24 162 танка и других бронемашин, 1 576 реактивных системы залпового огня, 27 129 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 37 832 единицы автомобильной техники.