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В Словакии предрекли гражданскую войну в Армении - РИА Новости, 08.07.2025
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17:51 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/slovakija-2027991402.html
В Словакии предрекли гражданскую войну в Армении
В Словакии предрекли гражданскую войну в Армении - РИА Новости, 08.07.2025
В Словакии предрекли гражданскую войну в Армении
Атака армянского премьер-министра Никола Пашиняна на Армянскую апостольскую церковь может привести к гражданской войне в Армении, заявил РИА Новости президент... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T17:51:00+03:00
2025-07-08T17:51:00+03:00
армения
ереван
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
в мире
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БРАТИСЛАВА, 8 июл - РИА Новости. Атака армянского премьер-министра Никола Пашиняна на Армянскую апостольскую церковь может привести к гражданской войне в Армении, заявил РИА Новости президент Форума армянских союзов Европы и армянской общины Словакии Ашот Григорян. "Если мы не будем всех поднимать на ноги и спасать Армянскую апостольскую церковь, если, не дай бог, Пашиняну противозаконно удастся совершить нападение на католикоса и потом там всех, кого возможно, отправить в тюрьму, то я прогнозирую гражданскую войну в Армении. Это будет катастрофа", - сказал Григорян РИА Новости. Он также сообщил, что готовится заявление обеспокоенных происходящими событиями в Армении видных словацких общественных деятелей, которые являются носителями высоких наград от армянского правительства. Григорян также планирует обратиться к Ватикану и другим институтам с просьбой обратить внимание на события в Армении. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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армения, ереван, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении , в мире
Армения, Ереван, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении , В мире
В Словакии предрекли гражданскую войну в Армении

Григорян: атака Пашиняна на Армянскую церковь может привести к гражданской войне

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на гору Арарат и город Ереван
Вид на гору Арарат и город Ереван - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на гору Арарат и город Ереван. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 8 июл - РИА Новости. Атака армянского премьер-министра Никола Пашиняна на Армянскую апостольскую церковь может привести к гражданской войне в Армении, заявил РИА Новости президент Форума армянских союзов Европы и армянской общины Словакии Ашот Григорян.
"Если мы не будем всех поднимать на ноги и спасать Армянскую апостольскую церковь, если, не дай бог, Пашиняну противозаконно удастся совершить нападение на католикоса и потом там всех, кого возможно, отправить в тюрьму, то я прогнозирую гражданскую войну в Армении. Это будет катастрофа", - сказал Григорян РИА Новости.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
В Армении потребовали возбудить дело против Пашиняна за нападки на церковь
Вчера, 13:58
Он также сообщил, что готовится заявление обеспокоенных происходящими событиями в Армении видных словацких общественных деятелей, которые являются носителями высоких наград от армянского правительства. Григорян также планирует обратиться к Ватикану и другим институтам с просьбой обратить внимание на события в Армении.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Симоньян прокомментировала нападки Пашиняна на Армянскую церковь
29 июня, 22:15
 
АрменияЕреванНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в АрменииВ мире
 
 
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