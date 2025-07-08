https://ria.ru/20250708/slovakija-2027991402.html

В Словакии предрекли гражданскую войну в Армении

В Словакии предрекли гражданскую войну в Армении - РИА Новости, 08.07.2025

В Словакии предрекли гражданскую войну в Армении

Атака армянского премьер-министра Никола Пашиняна на Армянскую апостольскую церковь может привести к гражданской войне в Армении, заявил РИА Новости президент... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T17:51:00+03:00

2025-07-08T17:51:00+03:00

2025-07-08T17:51:00+03:00

армения

ереван

никол пашинян

самвел карапетян

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

в мире

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БРАТИСЛАВА, 8 июл - РИА Новости. Атака армянского премьер-министра Никола Пашиняна на Армянскую апостольскую церковь может привести к гражданской войне в Армении, заявил РИА Новости президент Форума армянских союзов Европы и армянской общины Словакии Ашот Григорян. "Если мы не будем всех поднимать на ноги и спасать Армянскую апостольскую церковь, если, не дай бог, Пашиняну противозаконно удастся совершить нападение на католикоса и потом там всех, кого возможно, отправить в тюрьму, то я прогнозирую гражданскую войну в Армении. Это будет катастрофа", - сказал Григорян РИА Новости. Он также сообщил, что готовится заявление обеспокоенных происходящими событиями в Армении видных словацких общественных деятелей, которые являются носителями высоких наград от армянского правительства. Григорян также планирует обратиться к Ватикану и другим институтам с просьбой обратить внимание на события в Армении. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250708/delo-2027894400.html

https://ria.ru/20250629/simonjan-2026176483.html

армения

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армения, ереван, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении , в мире