В Словакии предрекли гражданскую войну в Армении
Григорян: атака Пашиняна на Армянскую церковь может привести к гражданской войне
Вид на гору Арарат и город Ереван. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 8 июл - РИА Новости. Атака армянского премьер-министра Никола Пашиняна на Армянскую апостольскую церковь может привести к гражданской войне в Армении, заявил РИА Новости президент Форума армянских союзов Европы и армянской общины Словакии Ашот Григорян.
"Если мы не будем всех поднимать на ноги и спасать Армянскую апостольскую церковь, если, не дай бог, Пашиняну противозаконно удастся совершить нападение на католикоса и потом там всех, кого возможно, отправить в тюрьму, то я прогнозирую гражданскую войну в Армении. Это будет катастрофа", - сказал Григорян РИА Новости.
Он также сообщил, что готовится заявление обеспокоенных происходящими событиями в Армении видных словацких общественных деятелей, которые являются носителями высоких наград от армянского правительства. Григорян также планирует обратиться к Ватикану и другим институтам с просьбой обратить внимание на события в Армении.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
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