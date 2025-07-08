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Россия не представляет угрозы для Швейцарии, считает экс-советник ОБСЕ - РИА Новости, 08.07.2025
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22:59 08.07.2025 (обновлено: 23:02 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/shveytsariya-2028033246.html
Россия не представляет угрозы для Швейцарии, считает экс-советник ОБСЕ
Россия не представляет угрозы для Швейцарии, считает экс-советник ОБСЕ - РИА Новости, 08.07.2025
Россия не представляет угрозы для Швейцарии, считает экс-советник ОБСЕ
Россия вообще не представляет военной угрозы для Швейцарии, заявил РИА Новости подполковник генштаба Швейцарии в отставке Ральф Боссхард. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T22:59:00+03:00
2025-07-08T23:02:00+03:00
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в мире
россия
вооруженные силы рф
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ЖЕНЕВА, 8 июл - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россия вообще не представляет военной угрозы для Швейцарии, заявил РИА Новости подполковник генштаба Швейцарии в отставке Ральф Боссхард. Глава МО Швейцарии Мартин Пфистер 26 мая заявил, что риск войны в ближайшие годы является одной из основных угроз для Швейцарии, армия должна быть к этому готова. "Несмотря на то, что я сам служил 35 лет, в том числе в качестве начальника отдела оперативного планирования и инструктора по оперативному и военному стратегическому руководству, я лишь незначительно связан со швейцарскими вооруженными силами, потому что я по-прежнему не вижу серьезной военной угрозы для Швейцарии - и уж точно не со стороны России", - сказал он. В июне директор федерального финансового управления (DFF) Сабина Д'Амелио-Фавез заявила, что правительство Швейцарии прогнозирует увеличение военного бюджета с 7 миллиардов долларов в 2024 году до 10,1 миллиарда долларов в 2029 году, то есть увеличение составляет почти 45%. Швейцария не является государством-членом Евросоюза и НАТО, однако страна присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран-участниц НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН в 2023 году указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
https://ria.ru/20250702/vsu-2026831691.html
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швейцария, в мире, россия, вооруженные силы рф
Швейцария, В мире, Россия, Вооруженные силы РФ
Россия не представляет угрозы для Швейцарии, считает экс-советник ОБСЕ

Подполковник Боссхард: РФ вообще не представляет военной угрозы для Швейцарии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБерн
Берн - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЖЕНЕВА, 8 июл - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россия вообще не представляет военной угрозы для Швейцарии, заявил РИА Новости подполковник генштаба Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.
Глава МО Швейцарии Мартин Пфистер 26 мая заявил, что риск войны в ближайшие годы является одной из основных угроз для Швейцарии, армия должна быть к этому готова.
«
"Несмотря на то, что я сам служил 35 лет, в том числе в качестве начальника отдела оперативного планирования и инструктора по оперативному и военному стратегическому руководству, я лишь незначительно связан со швейцарскими вооруженными силами, потому что я по-прежнему не вижу серьезной военной угрозы для Швейцарии - и уж точно не со стороны России", - сказал он.
В июне директор федерального финансового управления (DFF) Сабина Д'Амелио-Фавез заявила, что правительство Швейцарии прогнозирует увеличение военного бюджета с 7 миллиардов долларов в 2024 году до 10,1 миллиарда долларов в 2029 году, то есть увеличение составляет почти 45%.
Швейцария не является государством-членом Евросоюза и НАТО, однако страна присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран-участниц НАТО.
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