Россия не представляет угрозы для Швейцарии, считает экс-советник ОБСЕ
Подполковник Боссхард: РФ вообще не представляет военной угрозы для Швейцарии
Берн. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 8 июл - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россия вообще не представляет военной угрозы для Швейцарии, заявил РИА Новости подполковник генштаба Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.
Глава МО Швейцарии Мартин Пфистер 26 мая заявил, что риск войны в ближайшие годы является одной из основных угроз для Швейцарии, армия должна быть к этому готова.
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"Несмотря на то, что я сам служил 35 лет, в том числе в качестве начальника отдела оперативного планирования и инструктора по оперативному и военному стратегическому руководству, я лишь незначительно связан со швейцарскими вооруженными силами, потому что я по-прежнему не вижу серьезной военной угрозы для Швейцарии - и уж точно не со стороны России", - сказал он.
В июне директор федерального финансового управления (DFF) Сабина Д'Амелио-Фавез заявила, что правительство Швейцарии прогнозирует увеличение военного бюджета с 7 миллиардов долларов в 2024 году до 10,1 миллиарда долларов в 2029 году, то есть увеличение составляет почти 45%.
Швейцария не является государством-членом Евросоюза и НАТО, однако страна присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран-участниц НАТО.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН в 2023 году указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.