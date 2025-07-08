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Число многодетных семей на Кубани за 10 лет увеличилось почти вдвое - РИА Новости, 08.07.2025
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Краснодарский край
 
20:47 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/semya-2028022998.html
Число многодетных семей на Кубани за 10 лет увеличилось почти вдвое
Число многодетных семей на Кубани за 10 лет увеличилось почти вдвое - РИА Новости, 08.07.2025
Число многодетных семей на Кубани за 10 лет увеличилось почти вдвое
Число многодетных семей в Краснодарском крае за 10 лет увеличилось почти вдвое, на поддержку семей с детьми в этом году направлено 45 миллиардов рублей, сообща... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T20:47:00+03:00
2025-07-08T20:47:00+03:00
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 8 июл — РИА Новости. Число многодетных семей в Краснодарском крае за 10 лет увеличилось почти вдвое, на поддержку семей с детьми в этом году направлено 45 миллиардов рублей, сообща журналистам пресс-служба администрации края. "Если в 2015 году насчитывалось около 55 тысяч многодетных семей, то сегодня в крае проживает 95 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 305 тысяч детей", - говорится в сообщении. Сейчас семьям с детьми в Краснодарском крае доступно 30 мер соцподдержки. На эти цели, по информации пресс-службы администрации края, в текущем году из бюджета края направлено 45 миллиардов рублей. По инициативе губернатора Вениамина Кондратьева ежегодно вводятся новые льготы и меры поддержки для многодетных. Отмечается, что с нынешнего года многодетные семьи могут выбирать: получить земельный участок в собственность бесплатно или заменить его на другую меру поддержки, связанную с обеспечением жильем. Также по решению губернатора поощрение к медали "Родительская доблесть" увеличили с 1 до 2 миллионов рублей. Сообщается также, что в регионе функционирует система социальных контрактов, с помощью которой краевые власти поддерживают предпринимательские инициативы среди многодетных. Так, сообщает пресс-служба краевой администрации, в 2025 году на социальные контракты для многодетных семей из краевого бюджета выделено 1,2 миллиарда рублей. В 2024 году по инициативе губернатора было введено сразу несколько новых мер поддержки. Многодетные семьи теперь получают ежегодную выплату в размере 6098 рублей на каждого ребенка, которая выплачивается равными долями поквартально; право на компенсацию 30% расходов на квартплату и коммунальные услуги; ежегодную компенсацию за обучение детей в учебных заведениях среднего профессионального образования; бесплатное питание для школьников, студентов колледжей и техникумов из многодетных семей; бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте. Кроме того, отметили в пресс-службе, в крае выплачивают региональный материнский капитал при рождении третьего ребенка или последующих детей в размере 160 тысяч 707 рублей, и ежемесячную денежную выплату при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в размере 16513 рублей.
https://ria.ru/20250326/sotspodderzhka-2007617785.html
https://ria.ru/20250618/krasnodar-2023479454.html
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вениамин кондратьев
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Число многодетных семей на Кубани за 10 лет увеличилось почти вдвое

В Краснодарском крае число многодетных семей за 10 лет увеличилось почти вдвое

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 8 июл — РИА Новости. Число многодетных семей в Краснодарском крае за 10 лет увеличилось почти вдвое, на поддержку семей с детьми в этом году направлено 45 миллиардов рублей, сообща журналистам пресс-служба администрации края.
"Если в 2015 году насчитывалось около 55 тысяч многодетных семей, то сегодня в крае проживает 95 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 305 тысяч детей", - говорится в сообщении.
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Сейчас семьям с детьми в Краснодарском крае доступно 30 мер соцподдержки. На эти цели, по информации пресс-службы администрации края, в текущем году из бюджета края направлено 45 миллиардов рублей.
По инициативе губернатора Вениамина Кондратьева ежегодно вводятся новые льготы и меры поддержки для многодетных. Отмечается, что с нынешнего года многодетные семьи могут выбирать: получить земельный участок в собственность бесплатно или заменить его на другую меру поддержки, связанную с обеспечением жильем. Также по решению губернатора поощрение к медали "Родительская доблесть" увеличили с 1 до 2 миллионов рублей.
Сообщается также, что в регионе функционирует система социальных контрактов, с помощью которой краевые власти поддерживают предпринимательские инициативы среди многодетных. Так, сообщает пресс-служба краевой администрации, в 2025 году на социальные контракты для многодетных семей из краевого бюджета выделено 1,2 миллиарда рублей.
В 2024 году по инициативе губернатора было введено сразу несколько новых мер поддержки. Многодетные семьи теперь получают ежегодную выплату в размере 6098 рублей на каждого ребенка, которая выплачивается равными долями поквартально; право на компенсацию 30% расходов на квартплату и коммунальные услуги; ежегодную компенсацию за обучение детей в учебных заведениях среднего профессионального образования; бесплатное питание для школьников, студентов колледжей и техникумов из многодетных семей; бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте.
Кроме того, отметили в пресс-службе, в крае выплачивают региональный материнский капитал при рождении третьего ребенка или последующих детей в размере 160 тысяч 707 рублей, и ежемесячную денежную выплату при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в размере 16513 рублей.
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